Čína našla koronavírus na mrazených potravinách, drastické opatrenie: Názor vedcov hovorí za všetko

Svetová obchodná organizácia (WHO) uvádza, že riziko nákazy ochorením COVID-19 zo zmrazených potravín je nízke, no Čína opakovane upozorňuje na objavenie sa vírusu na baleniach rôznych produktov, či už sú to nemecké bravčové kolienka alebo ekvádorské garnáty.

Tieto odhalenia viedli k rozsiahlym dovozným obmedzeniam. Čína, ktorá využila drastické opatrenia na zamedzenie šírenia nového koronavírusu, objavila pozitívne vzorky na hovädzom a bravčovom mäse, i na morských plodoch. Z toho dôvodu minulý týždeň sprísnila obmedzenia a požaduje úplné testovanie a dezinfekciu dovážaných potravín. Čína podľa agentúry Reuters medzičasom zakázala dovoz od 99 dodávateľov z 20 krajín. Peking argumentuje, že tieto opatrenia sú nevyhnutné na zamedzenie dovozu vírusu, ktorý sa začal šíriť práve v Číne. Vo všeobecnosti sa predpokladá, že pandémia sa začala na trhu morských plodov vo Wu-chane a vírus doteraz usmrtil viac než 1,25 milióna ľudí. Obmedzenia vyvolali otrasy v čínskej logistickej sieti a vyvolali diplomatické spory. Kritici tvrdia, že čínske obmedzenia sú najmä politické a opatrenia sú nákladné a zbytočné. Minulý týždeň bol jeden z pracovníkov v Číne testovaný pozitívne a jeho nakazenie sa bolo spojené s 28,1-tonovou dodávkou nemeckých bravčových kolienok. Hoci vedci spochybňujú možnosť nákazy zo zmrazených potravín, čínske úrady poukázali aj na dvoch pozitívne testovaných zamestnancov prístavu. Podľa nich sa nakazili z nákladu zmrazených tresiek. Mimo Číny sa zmrazené potraviny netestujú ani nesledujú. Napríklad, v auguste mal jeden pracovník skladu na Novom Zélande pozitívny test, no potraviny boli ako zdroj nákazy vylúčené. Čínske opatrenia vyvolávajú obavy verejnosti. Samotní dovozcovia tvrdia, že vzhľadom na zhoršovanie sa situácie v zahraničí je lepšie, ak sú obmedzenia tvrdé.