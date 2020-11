Plánovali svadbu, no v osudné ráno sa všetko zmenilo: Hrozivé následky, kráska bola v kóme 3 mesiace

Rebekah (28) nemá jedinú spomienku na rozprávkový deň z novembra 2015. O necelý rok neskôr sa stala obeťou hororovej autonehody a utrpela traumatické poranenie mozgu, ktoré jej v okamihu zmenilo život.

Podľa britského portálu The Sun, mladú ženu prekvapil jej priateľ tým, že ju počas výletu v Londýne požiadal o ruku. Bol to výlet, ktorý si vždy želala. Avšak Rebekah Nesbittová na rozprávkový deň z novembra 2015 nemá jedinú spomienku. Fotogaléria 6 fotiek v galérii

O necelý rok neskôr sa stala obeťou hororovej autonehody, ktoré v okamihu zmenilo jej život. Jej spomienka na romantické požiadanie o ruku bola preč. „Je to veľmi smutné, no vôbec si nepamätám svoje zásnuby," hovorí Rebeka. „Spoločne dúfame, že existuje ešte veľa rokov, aby sme si vytvorili špeciálne spomienky,“ dodáva.

Rebekah mala nehodu v nedeľu ráno v septembri 2016. Svadba tohto páru bola rezervovaná na augustový víkend nasledujúceho roku, bohužiaľ sa nikdy neuskutočnila. „Pred nehodou bolo všetko super," opisuje Rebekah. „Práve som skončila v škole a pracovala som na plný úväzok v oblasti majetkov. Kúpili sme dom a plánovali sme svadbu. Cítila som sa veľmi šťastne. Toho rána som nechala Jamesa v telocvični a na ceste na lekciu jazdy na koni došlo k autonehode. Neviem, čo sa stalo. Myslím, že to nikdy nebudem vedieť naisto. No to čo sa stalo, je minulosť. Teraz sa musím sústrediť na budúcnosť a užívať si všetko, čo môj nový život ponúka,“ dodáva.

Katastrofický dopad havárie znamenal pre vtedy dvadsaťštyriročnú ženu to, že bola takmer tri mesiace v kóme. James mal vtedy dvadsaťšesťrokov, každý deň sedel pri jej posteli v nemocnici Royal Victoria Hospital a zdieľali slúchadlá, cez ktoré počúvali jej obľúbené piesne. Dúfal, že sa mu podarí vytvoriť spojenie so ženou, ktorú miloval. Keď sa po troch mesiacoch po havárii konečne prebrala z bezvedomia prvýkrát prehovorila so svojou mamou na Štedrý večer. „Bol to najlepší vianočný darček pre mojich rodičov," hovorí Rebekah.

Po štyroch mesiacoch v nemocnici bola v januári 2017 prevezená na regionálnu jednotku poranenia mozgu v Belfaste a potom strávila deväť mesiacov v špecializovanej rehabilitačnej nemocnici. Rovnako ako mnoho ľudí, ktorí prežili poranenie mozgu, aj Rebekah, ktorá o svojich skúsenostiach píše vlastný blog „Rebroken“, sa musela naučiť žiť snáročnými výzvami vo svojom živote - od zápasov s pamäťou a koordináciou až po slabú pohyblivosť a chronickú únavu. „Stratila som veľa nezávislosti kvôli tomu, že ľavá strana tela stále nerobila to, čo jej bolo povedané,“ hovorí Rebekah, ktorá sa po prepustení z nemocnice presťahovala späť do domu svojich rodičov.

James, ktorý pracuje v oblasti financií otvorene priznal, že to nebolo jednoduché. Avšak naďalej dúfa, že ich čaká spoločná budúcnosť. „Jedna z vecí, ktorá bola na nej vždy výnimočná, je to, že ju všetci vždy milovali," uviedol. James v prvých dňoch po nehode prešiel poradenstvom, aby mu pomohlo zorientovať sa v budúcich výzvach. „Stále je to ťažké, v mnohých ohľadoch. Všetky tie mesiace v nemocnici boli vyčerpávajúce. Púšťali sme si jej obľúbenú hudbu od Jacka Johnsona a pesničky, ktoré rada spievala. Neviem, či niečo z toho pomohlo, ale pomohlo mi to cítiť sa, akoby som nadviazal spojenie. Ticho bolo po väčšinu času hrozné a ani som vtedy nevedel, či prežije," spomína na chvíle v nemocnici James. Teraz sa pár sústredí a zameriava na zdravie mladej ženy.