Maďarský futbalový supertalent Dominik Szoboszlai by mohol v zimnom prestupovom období zmeniť klubové pôsobisko.

Dvadsaťročného hráča rakúskeho Red Bullu Salzburg podľa španielskeho denníka AS chcú funkcionári Realu Madrid, jeho agent však poprel dohodu s akýmkoľvek klubom.

Technicky veľmi dobre vybavený stredopoliar má v súčasnom kontrakte zakotvenú výkupnú klauzulu v minimálnej výške 20 miliónov eur, čo chcú predstavitelia "bieleho baletu" využiť a kúpiť hráča ešte počas prebiehajúcej sezóny. Uvedomujú si, že o nádejného mladíka majú eminentný záujem predovšetkým Arsenal Londýn a AC Miláno, pričom hodnota hráča by ešte mohla narásť počas budúcoročných majstrovstiev Európy. Pozitívny test Salaha spustil lavínu otázok: Nakazil sa na bratovej svadbe?

Práve Szoboszlai poslal Maďarov na šampionát, keď v nadstavenom čase štvrtkového barážového duelu s Islandom po krásnej individuálnej akcii rozhodol o triumfe 2:1. V reprezentácii pritom debutoval iba vlani v marci - bolo to v Trnave počas kvalifikačného duelu so Slovenskom (0:2). Strelecký účet v národnom mužstve si otvoril o niekoľko mesiacov neskôr taktiež proti tímu SR, keď ukážkovým priamym kopom skóroval v Budapešti pri domácej prehre 1:2.

Szoboszlai vo štvrtok premiérovo skóroval na budapeštianskom novom Štadióne Ferenca Puskása pomenovanom po niekdajšom výbornom hráčovi spomenutého Realu Madrid. "Ak by tento mladík podpísal zmluvu so španielskym gigantom, vydal by sa po stopách slávneho Maďara Ferenca Puskása, ktorý v rokoch 1958-1966 odohral v bielom drese 262 zápasov a strelil v nich 242 gólov," pripomína denník AS.

V ostatných troch desaťročiach pôsobilo v A-mužstve Realu Madrid mnoho Balkáncov, no iba dvaja hráči zo štátov tzv. Vyšehradskej štvorky - poľský brankár Jerzy Dudek (2007-2011) a Slovák Peter Dubovský (1993-1995). Polovičným Čechom vďaka matke pochádzajúcej z Prahy je Talian Christian Panucci, ktorý v Reale hrával v rokoch 1996-1999.