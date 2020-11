Podľa Čekana sa má Slovensko zamerať na najzamorenejšie oblasti: Čo si myslí o celoplošnom testovaní?

Slovensko by sa malo zamerať z pohľadu vyhľadávania nakazených na najviac postihnuté okresy, na rizikové skupiny ľudí a na pacientov s vysokou a stredne vysokou virálnou náložou a ich kontakty.

Pre TASR to uviedol vedec a CEO spoločnosti slovenskej firmy MultiplexDX Pavol Čekan.

Konzílium odborníkov odporúčalo po prvom kole celoplošného testovania cielené testovanie rizikových skupín, akými sú napríklad zdravotníci, sociálne služby a bezdomovci, či testovanie na hraniciach. Čekan vidí význam tohto kroku práve v testovaní rizikových skupín ľudí, v zastavení importu vírusu zo zahraničia a zároveň v testovaní aj najdôležitejších povolaní v boji proti pandémii nového koronavírusu.

Vďaka celoplošnému testovaniu sa podľa Čekana podarilo zistiť, ktoré okresy sú najzamorenejšie, kde je efektívne použiť antigénové testy na plošné testovanie, aké sú ich limity a výhody, a ako takúto veľkú akciu úspešne logisticky zvládnuť bez možných rizík infekcií.

Z pohľadu spoľahlivosti testov vyzdvihol, že antigénové testy dokážu vyhľadať ľudí s vyššou virálnou náložou a dostať ich do karantény. "Tak sa zastavilo šírenie koronavírusu na nejakú dobu v tých najzamorenejších regiónoch, mestách a obciach," uviedol.

Pripomenul tiež, že PCR testy sú oveľa citlivejšie ako antigénové testy. "Preto sú schopné odhaliť infekciu skôr, dokonca aj u bezpríznakových ľudí, ktorí môžu infekciu tiež prenášať. Antigenový test funguje najmä na príznakových ľudí. Najťažšie je zachytiť práve tých bezpríznakových - infekčných, a preto je pandémiu také ťažké rýchlo poraziť," komentoval.

Čekan si nemyslí, že v budúcnosti bude možné vyhľadať všetkých nakazených v populácií. Považuje to navyše za zbytočné. "U mnohých ľudí ochorenie COVID-19 odznie bez príznakov, a dokonca ani nenakazia blízkych. Všetko to záleží od virálnej nálože pri infekcii, od stavu imunity infikovaného a iných faktorov. V tomto je to nebezpečenstvo SARS-CoV-2, že sa prenáša tak nenápadne, ako tichý zabijak," uzavrel.