Muzikant a trojnásobný otec Ondrej Kandráč šokuje: Ďalší potomok?!

Nikdy sa netajil tým, že celý život sníval o veľkej šťastnej rodine.

Úspešný muzikant Ondrej Kandráč (42) momentálne žiari šťastím. So svojou milovanou manželkou Erikou (36) len pred necelými piatimi mesiacmi privítali na svet roztomilé dievčatko Máriu. K dcére Eme (6) a synovi Ondrejovi (8) tak pribudla sestrička, z ktorej sa všetci spolu tešia. A hoci od manželkinho pôrodu neprešiel ešte ani polrok, Ondrej už nad myšlienkou o ďalšom bábätku premýšľal. Plánuje dvojica ešte štvrté dieťatko?

Kandráč momentálne prežíva jedno z najkrajších období v živote. Jeho milovaná manželka Erika mu totiž len v júni priviedla na svet tretie dieťatko, po ktorom zamilovaný pár naozaj veľmi túžil. Nie je totiž tajomstvom, že muzikant chcel mať vždy veľkú rodinu a vyzerá to tak, že sa mu tento sen plní. Pre Ondreja je totiž jeho najbližšia rodina všetkým, a preto na nich nedá dopustiť. A keďže teraz kvôli pandémii a zrušeným koncertom žije naozaj rodinným životom, predstave o ďalšom dieťatku sa nebráni. „Človek nikdy nevie, čo príde a čo bude,“ prezradil úprimne Kandráč v Comedy Podcast a pre Nový Čas dodal: „Vraví sa, že štyri deti sú Boží dar,“ povedal s úsmevom a jeho manželka ho doplnila: „Toto Ondrej hovoril aj pri treťom dieťati. Ale uvidíme, čo nám život prinesie, aké bude zdravie, ako to budeme celé zvládať, ako sa budeme cítiť, netreba to nejako extrémne plánovať.“ Či sa teda muzikant dočká a ich rodina sa v budúcnosti ešte rozrastie, ukáže až čas.