Skrúcaný prezradil trápenie kvôli dieťatku: Takto sme s Erikou museli bojovať o našu Ellu!

Vytúžený sen o dieťatku, po ktorom obaja veľmi dlho snívali, sa stal napokon skutočnosťou.

Prominentný pár Števo Skrúcaný (60) a Erika Judínyová (49) sa stali hrdými rodičmi milovanej dcérky Elly (5 mes.) už v čase, kedy obaja prestali dúfať. Zaľúbenci priznali, že ich cesta k dieťatku nebola naozaj jednoduchá a museli si prejsť vážne dlhým a náročným procesom. Známa moderátorka dokonca podstúpila liečbu v susednom Rakúsku, ktorá zabrala až po roku a pol od nasadenia.

Dvojica sa sa dočkala tento rok. Erika sa v máji stala konečne prvýkrát mamou, keď porodila zdravú dcérku Ellu. Tú priviedla na svet hercovi Števovi Skrúcanému, ktorý má už z predchádzajúcich vzťahov tri dospelé deti. Na nový prírastok do rodiny sa však aj napriek zrelšiemu veku naozaj tešil a bol naň pripravený. Na roztomilé dievčatko si však museli zaľúbenci počkať. Hoci mali obaja na bábätko všetky potrebné prostriedky, po zdravotnej stránke sa im vraj počať dlho nedarilo. Túto smutnú skutočnosť, pochopiteľne, brala ťažšie moderátorka, ktorá snívala o tom, že sa raz stane mamou. „Erika túžila po dieťatku naozaj veľmi. Povedal by som, že až tak kŕčovito. Podľa mňa to bolo potom v hlave až zablokované,“ priznal Števo v rozhovore so svojimi kamarátmi a kolegami Romanom Pomajbom a Andym Krausom. Sympatická plavovláska, ktorá sa rozhodla pre materstvo až dávno po štyridsiatke, tak musela podstúpiť radu vyšetrení a inej pomoci, ktoré jej mali dopomôcť k otehotneniu.

Pomoc v zahraničí

Erika, ktorá snívala o bábätku, sa po neúspešných pokusoch rozhodla vyhľadať pomoc za hranicami Slovenska. „Napokon jej taký lekár z Viedne nasadil výživové doplnky,“ prezradil Skúcaný. Ten celý čas pri svojej polovičke nápomocné stál a snažil sa jej byť najväčšou oporou. A keď už dvojica ani nedúfala, že by sa im sen o dieťatku splnil, stalo sa to skutočnosťou. Erika len rok pred pädesiatkou priviedla v máji na svet krásnu princeznú Ellu. „Po roku a pol sme však už ani nečakali, že to príde. A stalo sa. Dokonca sme tomu neverili. Boli tam také náznaky, že sa to nepodarí. Nechcem hovoriť o jemnom krvácaní alebo tak… Ale išli sme na vyšetrenie s tým, že to asi nie je reálne a oni nám povedali, že je a je to normálne. A proste to vyšlo,“ dodal šťastný Skrúcaný, ktorý si opäť život s bábätkom užíva.

Teraz v období, kedy sa svetom opäť vo veľkom šíri smrteľný koronavírus a kultúra je znova pozastavená, má dokonca herec vraj viac času na dievčatko. Preto rovno nastúpil aj na materskú dovolenku on. „Som s ňou praktický stále. Dokedy bola Erika doma a mala od televízie prestávku, nejak sme to vykrývali. Odkedy však od septembra začala robiť, ja som si uvedomil, že sme nestihli zohnať pani k malej. Tak som z noci na ráno vhupol na pozíciu opatrovateľky,“ ukončil úsmevne Števo s tým, že hoci si čas s Ellou užíva, pani, ktorá im s dcérkou pomôže, už riešia.