Cieľom je odvrátiť hrozbu zostupu: Zvolí Tarkovič proti Škótsku túto zostavu?

Nebude to pohodový ani hodový zápas! Eufória v oboch táboroch po štvrtkových postupoch na majstrovstvá Európy by k tomu mohla zvádzať.

Minimálne futbalisti Slovenska berú dnešný súboj 5. kola Ligy národov v Trnave so Škótskom (15.00 hod., Jednotka) smrteľne vážne. Po troch prehrách v súťaži im totiž tečie do topánok a hrozí vypadnutie do C-divízie. Ostrovania vedú tabuľku a v prípade víťazstva môžu poskočiť medzi európsku elitu.

V tábore zverencov trénera Štefana Tarkoviča sa po menších oslavách vrátil život do starých koľají. Všetci hráči prešli úspešne testami na koronavírus. Napriek tomu prišlo v kádri k zmenám. „Hancko s Weissom neboli zdravotne v poriadku už pred barážou v Severnom Írsku. Budú chýbať aj v ďalších dvoch zápasoch. Obaja opustili mužstvo, keďže by nevedeli odovzdať v nich maximum. Dohodli sme sa s nimi, že ich uvoľníme,“ povedal kouč národného tímu, ktorý dodatočne nominoval útočníka Jablonca Ivana Schranza.

Slováci majú Škótom čo vracať. V Glasgowe prehrali 0:1. Teraz musia vyhrať, aby sa vyhli zostupu. „Máme pred sebou zápasy, ktoré sú dôležité pre skladbu tímu, ale aj šancou pre hráčov pobiť sa o miesto v kádri. Existuje dosť podnetov na to, aby pristúpili k zápasu tak zodpovedne ako v Belfaste. Chceme si vyskúšať niečo nové. Hráči by sa mali chopiť šance, lebo reprezentovať krajinu by mala byť česť pre každého z nich,“ zdôraznil Tarkovič.

Je isté, že dnes proti Škótom tréner mierne obmení zostavu. Hráči majú v nohách 120 minút vyčerpávajúceho boja vo Windsor Parku. „Mám jasnú predstavu o zostave i o taktike, ale nechám si to pre mužstvo. Nerád hovorím o taktike. Hráči si to nemajú prečítať v novinách, ale počuť z mojich úst. Rozhodnem sa po tréningu,“ povedal šéf slovenskej lavičky.

Ondrej Duda patril v Severnom Írsku k našim najlepším hráčom, aj keď sa strelecky nepresadil. Ostrovný štýl futbalu mu chutí. „Mali sme menšie oslavy. Bol by hriech trochu neposedieť a neosláviť postup. Vieme, v akej sme situácii. Chceme posledné dva zápasy zvládnuť. Možno to bude obojstranne trochu voľnejšie, no my k tomu pristúpime na 150 percent.“