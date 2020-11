Ohromná bilancia areálu v Čunove: Deti kanála majú 14 olympijských kovov!

Areál vodných športov v Čunove toho zažil neskutočne veľa.

Toľkými úspechmi sa veru nemôže chváliť žiadne športovisko na Slovensku, veď jeho deti majú doma okrem iného 14 olympijských kovov! A práve tieto deti sa prišli rozlúčiť s traťou číslo jeden, ktorú čaká počas zimných mesiacov komplexná rekonštrukcia, aby vynovená a zmodernizovaná privítala v septembri 2021 svetový šampionát na divokej vode.

Po takmer 25 rokoch, keď prvú jazdu na tejto trati absolvoval vtedy čerstvý olympijský víťaz z Atlanty 1996 Michal Martikán, je jasné, že kanál to skrášlenie potrebuje, hoci jeho divoká voda bude chýbať našim najlepším v príprave na odložené olympijské hry. Všetko skomplikoval koronavírus, ktorý diktuje to, čo sa dnes deje nielen v športe.

Podľa pôvodných plánov by kanál zimu po olympiáde nikomu nechýbal... „Tak sme to mali dobre premyslené, ale pliaga menom COVID-19 nám všetko skomplikovala. Aj prestavbu, aj prípavu na olympiádu,“ povzdychol si Richard Galovič, predseda sekcie divokých vôd Slovenskej kanoistiky. Práve on sa pričinil o to, že sa v sobotu na čunovskej divokej vode opäť raz stretli všetci, ktorí tu odtrénovali tisíce hodín, aby získali spomínané úspechy.

Areál vodných športov v Čunove odovzdali do užívania v roku 1996. Odvtedy hostil všetky vrcholné podujatia kanoistiky na divokej vode, ktorá je najúspešnejším slovenským športom v olympijských súvislostiach v ére samostatnosti. Žiaden iný sa nemôže pochváliť štrnástimi kovmi spod piatich kruhov, z toho ôsmimi zlatými! Aby sa táto zbierka rozrastala aj v budúcnosti, je potrebná táto rekonštrukcia.

Michal Martikán 2 - 2 - 1

Pavol a Peter Hochschornerovci 3 - 0 - 1

Elena Kaliská 2 - 0 - 0

Juraj Minčík 0 - 0 - 1

Ladislav a Peter Škantárovci 1 - 0 - 0

Matej Beňuš 0 - 1 - 0