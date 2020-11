Dominika Gottová sa vrátila k manželovi: Žiadosť o sociálny byt vo Fínsku, toto im môže robiť problémy

Jej rozhodnutia sú ako počasie! Dcéra po legendárnom spevákovi Karlovi Gottovi († 80), Dominika (47), mala neustále problémy s fínskym manželom Timom Tolkkim (54), ktorý trpí mániodepresiou.

Kvôli neznesiteľným mukám, ktoré po jeho boku prežívala, ho niekoľkokrát opustila a naposledy, keď sa presťahovala do Prahy, to vyzeralo tak, že je všetkému nadobro koniec. Manželia sa mali v pláne rozviesť, no nakoniec to Dominika šokujúco odvolala. Opäť tak skočila do rovnakej vody, v ktorej sa už niekoľkokrát topila.

Gottová je už týždeň vo Fínsku, kde odišla za manželom Timom. A hoci žiadosť o rozvod bola podaná, hrdličky sa dali opäť dohromady. Podľa najnovších informácií dokonca v severskej krajine požiadali o štátne bývanie. „Nechcem to verejne komentovať, je to naša súkromná záležitosť. Ale áno, pokiaľ všetko dobre dopadne, radi by sme znovu žili vo Fínsku,“ priznala českému denníku Aha! Dominika. Tá sa chce v blízkej dobe vrátiť do Prahy, aby vyriešila súčasné bývanie a zamestnanie. Ešte stále je zamestnaná v lahôdkach v jednom z pražských nákupných centier.

Ani neustále finančné problémy, Timova choroba a závislosť na liekoch a alkohole, ktoré Dominiku ničili počas života s hudobníkom, ju neodradili od toho, aby znova spadla do jeho náručia. Či je to na dobrej ceste, nevedno, ale faktom je, že vo Fínsku zatiaľ žijú v hosteli. So žiadosťou o sociálny byt ale môžu mať problém. Timo má dlhy v tejto krajine skoro dva milióny českých korún (75 571 eur) a Dominika niekoľko tisíc českých korún za nezaplatený telefón.