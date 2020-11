Koniec slovenskej hokejovej bašty? Liptáci majú vážny problém

Hráči klubu MHK 32 Liptovský Mikuláš neodcestovali na piatkový extraligový zápas v Detve, keďže šéfstvo ich malo preregistrovať na nový subjekt ŠK 32, ktorý však nemá platnú súťažnú licenciu. Bez nej pritom nedá Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) jeho štartu medzi tunajšou smotánkou zelenú!

Športovou verejnosťou zarezonovalo piatkové vyhlásenie primátora Liptovského Mikuláša Jána Blcháča o aktuálnych udalostiach v kabíne mužstva a šokujúcej túžbe preregistrovať hráčov z pôvodného klubu MHK 32 na nový ŠK 32.

To vysvetľoval nutnosťou zapojenia nového strategického partnera, bez ktorého by vraj tím pri momentálnej finančnej situácii neuživili. „Viem, že je natoľko seriózny, že dokáže udržať extraligový hokej v našom meste,“ napísal na sociálnej sieti. Vedenie MHK 32 na čele s generálnym manažérom Milanom Čankym sa malo pre nevídaný presun členov kádra rozhodnúť po tom, ako Blcháč nedostal od výkonného výboru SZĽH po utorňajšej videokonferencii žiadnu odpoveď. Primátor sa v pondelok plánuje stretnúť so šéfom SZĽH Miroslavom Šatanom, „aby spolu našli riešenie“. So studenou sprchou, ktorá mu krátko na to prišla priamo zo zväzu, zrejme nerátal. Hudáčkovi to tam opäť padlo: Gólovú radosť mu prekazila tesná prehra

„Výkonný výbor SZĽH sa od apríla prevodom súťažnej licencie MHK 32 Liptovský Mikuláš na iný subjekt zaoberal už trikrát a trikrát ho zamietol z dôvodu námietok zo strany mestského kontrolóra a tiež pre podozrenia z pokusu zbaviť sa vzniknutého dlhu na starom subjekte,“ napísal Novému Času mediálny a PR manažér Peter Jánošík, podľa ktorého by posvätenie transakcie mohlo vrhnúť na SZĽH zlé svetlo.

„MHK 32 Liptovský Mikuláš však súťažnú licenciu má a nič mu nebráni v tom, aby v extralige pokračoval. Veríme, že v Liptovskom Mikuláši si interné spory vyriešia a príslušné veci dotiahnu do konca v prospech hokeja,“ uzavrel. Liptákom po nevycestovaní do Detvy hrozí podľa informácií Nového Času na základe aktuálne platného súťažného poriadku SZĽH strata bodov a kontumácia 0:5. Ak by tradičný klub, ktorý ťahá čiernu sériu siedmich porážok, nenastúpil ani na ďalšie dve svoje vystúpenia v rámci riadneho programu, môže byť z extraligy vylúčený.