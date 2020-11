Chárov agent vypenil: Prestaňte Zdena naháňať, odkazuje špekulantom

Zvažuje všetky možnosti! Slovenský hokejista Zdeno Chára (43) sa vypracoval nielen na legendu zámorskej NHL, ale najmä klubu Boston Bruins.

V ňom mu po minulej sezóne vypršala zmluva a hoci vyjadril túžbu zostať v tíme Medveďov, zatiaľ otázku svojej budúcnosti nerozlúskol. Aj preto vyslal jeho agent Matt Keator (55) všetkým fanúšikom veľavravný odkaz!

Chára je aj mesiac po otvorení profiligového trhu s voľnými hráčmi stále bez kontraktu. Keďže uplynulých 14 ročníkov strávil v Bostone, ktorý na jar 2011 doviedol ako kapitán k zisku Stanleyho pohára, pravdepodobné bolo a je jeho pokračovanie u Bruins. „Cítim sa dobre a stále mám chalanom čo dať. Chcem zostať súčasťou klubu, ktorý milujem a naďalej ísť príkladom,“ povedal nedávno pre televíznu stanicu TSN najvyšší a najstarší korčuliar NHL, ktorý napriek svojim slovám drží priaznivcov Medveďov naďalej v neistote.

uviedol pre oficiálny web Bostonu agent Matt Keator. „Je to úplne v pohode. Čaká na ohlásenie začiatku novej sezóny a jej nový formát. Potom to už pôjde rýchlo,“ ubezpečil všetkých špekulantov expert s tým, že o Cháru sa zaujímali aj konkurenčné celky Tampa Bay, New York Islanders a Toronto. Fenomén však dosiaľ rokoval len s predstaviteľmi Bruins, čo je tiež dosť výpovedné...