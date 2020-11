Nemecko hlási vyše 22-tisíc nových prípadov: Merkelová pripravuje ľudí na ťažké mesiace

V Nemecku bolo za uplynulých 24 hodín hlásených 22 461 nových prípadov nákazy koronavírusom. Vyplýva to z údajov, ktoré v sobotu zverejnil Inštitút Roberta Kocha (RKI).

Agentúra DPA poukázala v tejto súvislosti na to, že po mesiacoch sa tak prvý raz znížil počet nakazených v porovnaní s číslami, ktoré boli zverejnené minulú sobotu. Pred týždňom bol počet novonakazených 23 399, čiže došlo k zníženiu o 938 infikovaných.

V pondelok (16. novembra) vyhodnotí nemecká vláda spolu s krajinskými premiérmi účinnosť prísnejších reštrikčných opatrení v rámci čiastočného lockdownu, ktoré platia dva týždne. Plánuje sa, že platiť budú predbežne do konca novembra

.

Pred týmto stretnutím zverejnila v sobotu kancelárka Angela Merkelová videopodcast, v ktorom pripravovala obyvateľov na ťažké mesiace počas koronakrízy. "Nastávajúca zima si bude od nás všetkých veľa vyžadovať. Koronavírus náš život výrazne ovplyvňuje. Mne osobne chýba predovšetkým priamy kontakt s ľuďmi - tak v súkromí, ako aj spolkovej kancelárke - stretávať sa s občanmi, načúvať im, čo je v mojom úrade veľmi dôležité," povedala spolková kancelárka.

Aj napriek reštrikčným opatreniam, prijatým v súvislosti s bojom proti koronavírusu si udržiava vláda Angely Merkelovej stabilnú podporu. Keby sa konali parlamentné voľby teraz, Kresťanskodemokratická a Kresťanskosociálna únia (CDU/CSU) by získala 36 percent hlasov voličov. Druhá by skončila opozičná strana zelených (Die Grünen) s 19 percentami. Spoluvládnuci sociálni demokrati (SPD) zaostávajú so ziskom 15 percent. Do parlamentu by sa ešte dostala krajne pravicová Alternatíva pre Nemecko (AfD) s desiatimi percentami, ľavica (Die Linke) s ôsmimi percentami. Liberálom z FDP by dalo hlas päť percent opýtaných. Tieto výsledky vyplývajú z výsledkov prieskumu verejnej mienky agentúry Forsa zverejnených v sobotu, pripomenula agentúra DPA.