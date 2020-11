Kamenický tvrdo kritizoval zvyšovanie štátneho dlhu aj plán obnovy: Veľavravná reakcia Viskupiča

Hrozí, že SR dostane peniaze z Plánu obnovy EÚ medzi poslednými, ak na poslednú chvíľu predloží Európskej únii svoj národný plán.

Potvrdil to v relácii RTVS Sobotné dialógy predseda Výboru Národnej rady SR pre financie a rozpočet Marián Viskupič (SaS) v diskusii s opozičným podpredsedom toho istého výboru a exministrom financií SR Ladislavom Kamenickým (Smer-SD).

"Samozrejme, musíme urobiť maximum. Hrozí to, že budeme poslední. Ministerstvo financií 'robí' na pláne obnovy. Komunikujeme s (Európskou) Komisiou. Veríme, že bude (národný plán) podaný čím skôr," spresnil Viskupič.

"Počúvame o pláne obnovy už niekoľko mesiacov. Zatiaľ sme videli len nejaké 'menučko', ktoré nie je plánom obnovy. Máme dostať jedinečných 6 miliárd eur z EÚ, zatiaľ sme (od vlády) nevideli absolútne nič. Ak premrháme týchto 6 miliárd eur, tak za to by mal minister financií podať demisiu," povedal Kamenický. Kritizoval zároveň skutočnosť, že premiér rezignoval na princíp "hodnota za peniaze" zmenami s tzv. implementačnou jednotkou.

Slovenská ekonomika je podľa Viskupiča životaschopná, čo ukázali aj výsledky HDP za 3. štvrťrok, ktoré zverejnil v piatok (13. 11.) Štatistický úrad SR. "Aj preto má význam ekonomiku neškrtiť vo 4. štvrťroku viac, ako je potrebné," povedal Viskupič.

Podľa Kamenického 4. kvartál 2020 môže byť ekonomicky veľmi problematický. "Čo ma najviac trápi je zadlžovanie Slovenska. Obrovské dlhy prenechá táto vláda nasledujúcej," upozornil.

Viskupič priznal, že aj zadlženie Slovenska sa bude zvyšovať. "Áno, v každej kríze dlhy rastú. Kríza v rokoch 2008-2009 spôsobila zvýšenie (štátneho dlhu) z 28,5 % na až 51 %. To sa bohužiaľ stáva, dlh Slovenska bohužiaľ rastie," uviedol Viskupič.

Kamenický by vyrovnaný štátny rozpočet urobil v minulosti podľa svojich slov "ľavou zadnou", ak by štát nebol zvyšoval platy vo verejnej správe. "Zvyšovali sa pravidelne platy učiteľov, robili sme rôzne sociálne opatrenia. Ako minister financií by som nemal problém urobiť akýkoľvek vyrovnaný rozpočet," povedal exminister financií.

Kamenický pripomenul, že počas vlád strany Smer-SD deficity štátneho rozpočtu posledné roky klesali. "Vláda Igora Matoviča (OĽANO) ide však zodvihnúť (štátny) dlh v tomto roku na úroveň 62,2 %, v budúcom roku na 65 % a na 69,4 % v ďalšom roku," podčiarkol opozičný poslanec Kamenický.