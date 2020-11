Katarína na blate, Vianoce na ľade: Vytiahnite bundy, už čoskoro príde tuhá zima

Na Slovensku môže o pár dní nastať chladná zima!

Ako píše portál portál iMeteo, budúci piatok (20.11) sa ochladí a pravdepodobne sa objavia snehové zrážky. Počas víkendu (21.11. - 22.11.) by mala hranica sneženia dosiahnuť 800 metrov. Sneh tak môže doraziť do našich hôr ale aj severných častí Slovenska.

Kvôli ochladeniu nás čakajú výrazne znížené teploty. Tie by mohli byť od +2 do +8 °C. Nočné teploty by sa pohybovali v rozmedzí +3 až -4 °C.

Súčasné striadanie hmly so slnkom sa už čoskoro vytratí. Na Katarínu sa očákava príchod ďalšieho chladného vzduchu, ktorý môže ešte viac znížiť teploty a hranicu sneženia.