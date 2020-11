Únia miest Slovenska navrhuje zrušenie VÚC: Podľa Drobu by sa, naopak, mali posilniť

Akýkoľvek návrh na zmenu územno-správneho členenia by mal byť podložený odbornou diskusiou a relevantnými analýzami.

Súčasťou diskusie by mali byť prezidentka, vláda, parlament, Združenie miest a obcí Slovenska či Združenie samosprávnych krajov SK8. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Lucia Forman. Kraj tak reagoval na Úniu miest Slovenska (ÚMS), ktorá navrhuje zrušiť súčasné VÚC alebo aspoň znížiť ich počet na štyri regióny plus mesto Bratislava.

Predseda BSK Juraj Droba tvrdí, že samosprávne kraje treba, naopak, posilňovať. "Pretože ak na území kraja spoja mestá a obce sily, sú nielen efektívnejšie, ale dokážu riešiť aj také problémy, na ktoré samostatne nestačia, a zastrešujú komplexný rozvoj celého územia," skonštatoval. Ak by ich nebolo, podľa jeho slov by deľba rozpočtu a fondov degradovala na presadzovanie partikulárneho záujmu obcí a miest.

BSK pripomína, že VÚC nesú zodpovednosť za stovky kilometrov ciest, desiatky stredných škôl, ale aj za zariadenia sociálnych služieb, zdravotnícke či kultúrne zariadenia. "Takisto sú priamo naviazané na množstvo eurofondov, ktorých čerpanie by mohlo byť akoukoľvek zmenou ohrozené. A aj súčasná pandémia ukázala, že samosprávy dokážu konať promptne a efektívne," podotkla Forman.

ÚMS navrhuje zrušiť súčasné VÚC. Ich terajšie postavenie a kompetencie totiž považuje za veľmi slabé. Alternatívou môže byť aspoň zníženie ich počtu na štyri regióny plus mesto Bratislava a posilnenie ich kompetencií a financovania. Mali by tak vlastnú hospodársku, daňovú či školskú politiku, čím by sa zároveň mohol znížiť počet ministerstiev. Prezidentka SR Zuzana Čaputová považuje podľa slov primátora Trenčína a prezidenta ÚMS Richarda Rybníčka za vhodné, aby si ÚMS, Združenie miest a obcí Slovenska a SK8 sadli za jeden stôl, dohodli sa na spoločnom stanovisku na reforme verejnej správy a predstavili ho aj vláde SR.

Šéf Združenia samosprávnych krajov SK8 a predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič pre TASR reagoval na návrh ÚMS, že akademické debaty o počte VÚC a prekresľovaní ich mapy po 20 rokoch obyvateľom nič konkrétne neprinesú. Deklaruje, že sú otvorení konštruktívnemu dialógu, myslí si však, že práve presun kompetencií z miestnej štátnej správy (okresných úradov) na samosprávne kraje je riešením, ktoré by zjednodušilo a zefektívnilo verejnú správu a zároveň by prinieslo aj úspory výdavkov štátneho aparátu.