Premena, nad ktorou budete žasnúť: Bývalá narkomanka ukázala tvár pred a po tom, čo sa vyliečila zo závislosti

Demi-Nicole Dunlop (27) z Fochabers neďaleko škótskeho Elginu prehovorila o svojej dvojročnej závislosti na heroíne a kokaíne po tom, čo sa vyliečila.

Ohromujúca premena mladej ženy, ktorá zmenila svoj život! Demi-Nicole sa vzdala drog po dvojročnej závislosti. Mladá žena brala každý deň heroín a krek, vďaka čomu bola vychudnutá a tvár jej pokrývali škaredé chrasty. Prešla si odvykačkou a už štyri mesiace je čistá, informuje portál Mirror.

Fotogaléria 13 fotiek v galérii

Študentka Demi-Nicole, ktorá je matkou dvoch detí, nedávno predviedla svoj nový očarujúci vzhľad s hodvábne jemnými vlasmi a ohromujúcou pleťou. Podelila sa aj o svoje fotografie z čias, keď bola závislá, aby dala iným nádej, že aj oni môžu zmeniť svoj život. „Trvalo mi veľmi dlho, kým som cítila, že som toho hodná, urobila som dobre a som hrdá na to, ako ďaleko som sa dostala,“ povedala Demi-Nicole.

„Podarilo sa mi to len vďaka neuveriteľnej podpore vás všetkých, za to budem navždy vďačná," uviedla v emotívnom príspevku na Facebooku pre svojich 3500 priateľov a sledovateľov. „Ak toto čítate, ste závislý a máte pocit, že sa nikdy nedostanete z toho temného, strašidelného, hrozného denného cyklu, verte, že sa to dá," dodala.

Demi-Nicole si nemyslela, že na konci tunela raz zazrie svetlo, ale dokázala to. „Nebola to prechádzka ružovou záhradou a určite to ani zďaleka nebolo príjemné. Zo začiatku som bola vystrašená z toho, že som svoj príbeh zverejnila. Ale mám veľké šťastie, že mám takú veľkú podporu a pozitívnu spätnú väzbu." Na sociálnej sieti sa zdvihla vlna podpory. Mnohí ľudia jej píšu pozitívne komentáre a želajú veľa šťastia.