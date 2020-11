Sulík reaguje na Matoviča: S ľútosťou sa pozeráme na konanie predsedu vlády

Strana SaS sa s ľútosťou pozerá na konanie predsedu vlády.

"Svoju osobnú zášť povýšil nad zdravý rozum," povedal predseda SaS Richard Sulík v reakcii na piatkové vyjadrenia premiéra Igora Matoviča (OĽANO). SaS poukazuje na to, že na rozdiel od premiéra má pre ňu blaho krajiny oveľa vyššiu prioritu než osobné útoky.

Strana pripomína, že ľudí nezaujímajú osobné útoky premiéra na členov jeho vlády. Deklarovala, že aj preto po piatkových udalostiach zostáva pevnou súčasťou koalície a spoľahlivým partnerom premiéra pri napĺňaní programového vyhlásenia vlády.

Premiér Matovič po piatkovom rokovaní pandemickej komisie opäť kritizoval svojho koaličného partnera SaS a jeho predstaviteľov pre rozdielne názory na uvoľňovanie opatrení. Otváranie škôl, o ktorom hovoril minister školstva Branislav Gröhling (SaS), označil za smrť a pýtal sa, či predstavitelia SaS pôjdu kopať hroby.

Okrem semafora pre školy prišiel Gröhling s modelom mobilného testovania. "V prípade potreby by tak mohli prísť na školu individuálne testovacie tímy. Tento projekt bol preddohodnutý so samosprávami. Zabezpečovanie a distribúcia testov a ochranných pomôcok by išli od ministerstva školstva. Na pandemickú komisiu som teda prišiel s konkrétnym plánom," uzavrel.