Z pekla do raja za 29 dní: Tieto 3 kroky zachránili zdecimované Slovensko

Všetko zlé je preč! Slovenskí futbalisti pohnojili Ligu národov, ale zvládli dva najdôležitejšie zápasy roka. Barážové triumfy proti Írom a Severným Írom ich katapultovali druhý raz za sebou medzi európsku smotánku.

Fotogaléria 9 fotiek v galérii Bolesti ustúpili v hodine dvanástej aj vďaka správnemu rozhodnutiu zväzu i neutíchajúcej morálke tímu, ktorú nepustili pod kritickú úroveň predovšetkým najskúsenejší hráči. Nový Čas zostavil tri hlavné dôvody, ktoré pomohli vo finiši najviac a dostali Slovákov na EURO.





1. Návrat starej gardy

- Novému trénerovi po nástupe horelo pod zadkom. Mal necelý mesiac na nápravu. Podnikol bleskovú mobilizáciu záložných síl. Povolal komplet bývalý realizačný tím z úspešnej éry trénera Jána Kozáka. Vďaka dobrým vzťahom ani jeden jeho člen pozvánku neodmietol. Tarkovič zalovil aj medzi bývalými hráčmi. Z tria Škrtel – Nemec – Hubočan kývol na návrat iba posledne menovaný. Zápas v Belfaste jasne ukázal, aká veľká pomoc to bola pre ľavú stranu obrany. Ochotný pomôcť bol nakoniec aj problémový Weiss.



2. Légia zabrala vo finiši

- Neštandardné podmienky spôsobené pandémiou hlboko doľahli na Hapalov tím. V priebehu dvoch zrazov sa s nimi nedokázal vyrovnať. Prehry s Českom, s Škótskom či s Izraelom sa nečakali. Obrovským sklamaním bol herný prejav. Slováci boli odovzdaným súperom. Ani ostrieľaní hráči nemali silu potiahnuť hibernujúci tím. V hlavách sa všetko vyčistilo až po zmenách. „Mužstvo ukázalo charakter,“ vyzdvihol po postupe tréner Tarkovič. Známi ťahúni stáli opäť v prvej línii. Kucka v pozícii nezničiteľného gladiátora, Hamšík ako psychologická zbraň, Hubočan v úlohe nepriepustného beka, Pekarík ako osvedčená podpora ofenzívy.