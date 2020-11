Vianočné trhy sú definitívne pasé, primátori sa však nevzdávajú: Mestá odtajnili svoje plány

Bez tradičných trhov, no s každoročnou čarovnou atmosférou. Punč, varené víno, lokše alebo langoše si tento rok v predvianočnom čase na slovenských námestiach vychutnávať nebudeme.

O čo však neprídeme, je rozprávková výzdoba, ktorá k najkrajším sviatkom roka v slovenských mestách už neodmysliteľne patrí.

Zvolen - Vianočná dedina s otáznikmi

Vo Zvolene sa stala už tradíciou Vianočná dedina. Atmosféru sviatkov spríjemňujú svetielka, stromček, koledy a stánky s občerstvením, s teplými nápojmi a s punčom. Priestor dostávajú aj remeselníci a domáce výrobky. Mesto ju už pripravuje, ale jej otvorenie je stále otázne.

„Dedinu by sme chceli spustiť na začiatku decembra, samozrejme, len ak to umožnia vládne nariadenia. Ešte nevieme, aká bude situácia, no chceme byť pripravení a dopriať ju Zvolenčanom aspoň v obmedzenej forme,“ uviedla primátorka Zvolena Lenka Balkovičová s tým, že tento rok považuje za obzvlášť dôležité dopriať ľuďom predvianočnú atmosféru v meste.

Nitra - Stromček už čaká na svetielka Otvoriť galériu Symbol Vianoc na námestí v Nitre už osadili. Čoskoro ho aj rozsvietia. Zdroj: aro

V meste pod Zoborom osadili vianočný stromček, ktorý čaká na výzdobu. „Napriek epidemiologickým opatreniam hľadáme a skúšame všetky možnosti, ako priniesť do centra mesta a do mestských častí vianočnú atmosféru. Alternatívy, ktoré prichádzajú do úvahy, momentálne konzultujeme s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva. Tradičné vianočné mestečko, ako ho poznáme z minulých rokov, zorganizovať však nemôžeme. Centrum mesta vyzdobíme podobne ako po minulé roky, nákup novej výzdoby neplánujeme,“ povedal Henrich Varga z magistrátu.

Košice - Mesto opäť rozžiaria tisíce svetiel Otvoriť galériu Košice - V hre sú viaceré možnosti Zdroj: fab

Vianočné trhy v Košiciach sú zatiaľ plné otáznikov, no mesto ich chce zorganizovať. „V tejto súvislosti je naplánované stretnutie s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva. V hre sú viaceré možnosti, všetko bude závisieť od toho, aké opatrenia budú vtedy platiť,“ povedal košický hovorca Vladimír Fabian stým, že Košičania sa určite môžu tešiť na tradičnú vianočnú výzdobu. „Vianočný stromček by mal prísť do mesta budúci týždeň,“ dodal Fabian.

Trnava - Bez trhov, ale s výzdobou Otvoriť galériu Trnava - Bez trhov, ale s výzdobou Zdroj: tasr

„V našom meste tento rok nebude chýbať vianočný strom a výzdoba, adventné trhy však organizovať nebudeme. Trnavčanom by sme radi spríjemnili predvianočný čas iným spôsobom, ktorý bude v tej dobe možný vzhľadom na platné opatrenia,“ povedala trnavská hovorkyňa Veronika Majtánová.

Poprad - V hre sú viaceré možnosti Otvoriť galériu Poprad - Mesto opäť rozžiaria tisíce svetiel Zdroj: anc

Svojou pestrosťou patrí popradská vianočná výzdoba k najkrajším na Slovensku. Neteší len domácich, ale prichádzajú sa ňou pokochať aj turisti. Vynovenú výzdobu, ktorá stála viac ako 80-tisíc eur, tvorí anjel, adventný veniec či vstupná svetelná brána. Ako to bude vyzerať tento rok, sa ešte rozhodne. Ale napríklad Hviezdna ulička sa zmení na Uličku plnú cencúľov a gúľ, ktoré budú svietiť nad hlavami návštevníkov. Tradične sa výzdoba rozsvecuje na Mikuláša a bude v meste žiariť do 15. januára 2021.