Cestárov na východe zima nezaskočí: Do boja so snehom nasadia deduškov aj nováčikov

Už sú pripravení do terénu! Cestári v Košickom kraji sa v zime starajú až o 2 203 kilometrov vozoviek a táto údržba stojí v priemere 4,5 mil. eur. Vozový park krajskej správy doplnili aj o štyri nové sypače, no v zálohe majú aj mašiny, ktoré už mladosť majú dávno za sebou. V teréne však dokážu pomôcť stále.

Najstarší a aj najnovší stroj parkuje v Rožňave. Fréza má 55 rokov a sypač rok. V rožňavskom stredisku Správy ciest Košického samosprávneho kraja (KSK) majú aj múzejný typ snehovej frézy. „Má rok výroby 1965 a ešte do vlaňajška bola v evidenčnom stave. Je však stále funkčná,“ povedal šéf strediska Gabriel Raczemberger.

Rovnako stále funguje aj snehová fréza Zil ešte sovietskej výroby. „Slúži a v teréne sa osvedčila. Najlepšie sú brzdy, horšie je to s ovládaním volantu a aj so spotrebou,“ vraví Kristián Kerekeš, ktorý mal to šťastie šoférovať frézu vyrobenú o niečo neskôr, presnejšie v roku 1982. V prípade potreby vie pomôcť aj ďalší železný deduško z vozového parku. Ide o stroj z dielne Mercedes-Benz, ktorý má označenie Rolba a bol vyrobený už v roku 1965.

V stredisku sa však tešia aj z nového sypača Tatra. Majú aj dostatok posypového materiálu. „Na zimnú sezónu sme pripravení, vynovili sme vozový park, ktorý je doplnený o štyri nové sypače aj stroje na prepravu materiálu. V októbri sme dopĺňali zásoby skladov posypovou soľou v objeme 1 730 ton a pribudlo aj približne 5 000 ton inertného materiálu, ktorý znižuje šmykľavosť vozovky v prípade snehovej pokrývky,“ uviedol župan KSK Rastislav Trnka.

