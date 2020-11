Unikátna metóda v Jasnej! Tony snehu si ušetrili z minulého roka: Ako to, že sa v lete neroztopil?

Mysleli prakticky! Minulá lyžiarska sezóna bola predčasne uzavretá začiatkom marca a táto sa už nezadržateľne blíži.

V našom najväčšom lyžiarskom stredisku v Jasnej si z minulej sezóny odložili 15-tisíc kubíkov snehu. V týchto dňoch ho začali odkrývať a pripravovať na rozvezenie po svahu. Ako bol uskladnený, koľko z neho napokon ostalo a kde nájde svoje uplatnenie? Aby dnes lyžiarske strediská mohli fungovať, musia si svoje svahy zabezpečiť technickým snehom.

Vyrobiť tento umelý sneh okrem prvotných nemalých investičných nákladov stojí dosť peňazí. V Jasnej sa na konci marca po predčasne ukončenej zimnej sezóne rozhodli odložiť si sneh na ďalšiu sezónu. „Nie je to prvýkrát, čo sme si takto uložili sneh, takže máme už vychytané muchy, aby sme to ukladanie zbytočne nekomplikovali a nepredražovali. Tentoraz sme si uložili 15-tisíc kubíkov snehu,“ vysvetlil Martin Kupčo, šéf lyžiarskych tratí v Jasnej.

Ostali dve tretiny

Technika sa pritom riadne namakala. „Štyri snežné stroje to zhŕňali na kopu asi 3 - 4 dni. Kopa vysoká 7 metrov a dlhá skoro sto metrov bola prikrytá troma vrstvami geotextílie. Uskladnený sneh si vytvoril akúsi mikroklímu so stabilnou teplotou. V týchto dňoch ho postupne odkrývame a pripravujeme na rozhrnutie. Čakáme na prvý sneh, ktorý by pokryl zjazdovky, aby snežné vozidlá nepoškodili trávnatý podklad. Uchovalo sa nám desaťtisíc kubíkov,“ pokračuje.

A kde skončí ušetrená biela pokrývka? „Sneh použijeme na základ zjazdovky na Bielej púti a cieľového dojazdu trate pre svetový pohár, ktorý bude v marci v Jasnej. Ten musíme navýšiť o viac ako štyri metre a tento sneh nám veľmi pomôže,“ dodal Kupčo. Na výrobu 10-tisíc m³ technického snehu treba 45 MW elektrickej energie , čo je priemerná ročná spotreba desiatich domácností.