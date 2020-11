Mama Violy († 34) neverí, že jej dcéru nezabili: Bolestivá spoveď! Zo slov nešťastnej ženy mrazí

Bôľ v jej duši sa nezmenšil a nepovolí do konca života. 11. novembra 2019 sa pre rodičov Violy Macákovej († 34) stal najhorším v živote. Ich milovaná dcéra bola nájdená zúbožená v bratislavskom prístave a privolaní záchranári jej už nedokázali pomôcť. Mama krásnej učiteľky sa od toho okamihu trápi každý deň.

Zdroj Nového Času potvrdil, že vyšetrovanie nešťastia smeruje k ukončeniu s tým, že smrť Violy nebola spôsobená inou osobou. Užialená žena však neverí tomu, že išlo o nešťastnú náhodu alebo pád bez cudzieho zavinenia.

Krásna Viola († 34) bola poetickou a umeleckou dušou a jej hrob na novom cintoríne v Snine zrejme aj preto stráži keramický anjel v modernom vyhotovení. O hrob sa stará Violina ubolená mama. Ani po roku od tragédie sa nedokáže zmieriť s tým, že svoju milovanú dcéru už nikdy neuvidí. Navyše ju veľmi trápi, že tragédia stále nie je vyjasnená.

Ako Nový Čas informoval v stredu, najnovšie informácie z prostredia vyšetrovania hovoria o tom, že zlomený stavec nebol spôsobený inou osobou, ale jednoznačne pádom. Policajti sa už podľa našich informácií dostali aj ku komunikácii z aplikácií WhatsApp aj Viber, ktoré tiež nepreukázali žiadnu súvislosť s jej smrťou.

Zdroj Nového Času potvrdil, že vyšetrovanie smeruje k tomu, že bude prekvalifikované z trestného činu zabitia a ukončené s tým, že smrť Violy nebola spôsobená inou osobou, a teda nastala bez cudzieho zavinenia. „Vyšetrovanie vo vami uvedenom prípade aj naďalej prebieha. K zmene právnej kvalifikácie nedošlo, v danej veci je vedené trestné stíhanie pre trestný čin zabitia,“ vraví policajná hovorkyňa Veronika Slamková.

Dodala, že takmer po roku od spáchania skutku vyšetrovateľ obdržal výsledky medzinárodnej právnej pomoci z USA, týkajúce sa komunikácie poškodenej na sociálnych sieťach, ktoré však neboli kompletné, preto požiadal o ich doplnenie. „Doplňujúce informácie do dnešného dňa neboli vyšetrovateľovi doručené,“ povedala hovorkyňa. Mama mŕtvej Violy neverí tomu, že by jej dcéra prišla o život nešťastnou náhodou, prípadne si naň siahla sama. „Neverím tomu. To sú všetko len reči na spôsob jedna baba povedala,“ vraví užialená žena z východného Slovenska.

Boli pravidelne v kontakte

Mama ešte za školských čias vyprevádzala svoju dcéru do veľkého sveta, kde sa dokázala presadiť ako fotografka, výtvarníčka či modelka. Svoje umenie už, žiaľ, nikomu nepredvedie. Utrápená žena by však veľmi rada vedela, čo sa pred rokom v Bratislave udialo a ako dcéra prišla o život. „Oficiálne mi zatiaľ nikto nič neoznámil. Policajti majú prísť do Sniny, aby ma informovali. Som zo všetkého veľmi unavená,“ poznamenala ťažko skúšaná žena, ktorá bola s Violou pravidelne v kontakte, rovnako aj jej otec. „Myslíte si, že keby sa s našou dcérou dialo niečo zlé, nevytušili by sme to?“ uzavrela nešťastná mama.