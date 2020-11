Nočná mora Wisterovej pokračuje: Unikli tajné dokumenty! Zničí moderátorka celú rodinu svojho ex?!

Moderátorka a rádiová spíkerka Vera Wisterová (43) zapĺňala stránky médií od októbra 2019, keď jej vtedajší manžel Jeremy Hulsh (41) uniesol ich dvoch synov z bratislavského nákupného centra len v tričkách a v teplákoch do USA počas súdom nariadeného styku otca s deťmi.

Fotogaléria 9 fotiek v galérii

Vere sa v tom momente zrútil celý svet, ale to najhoršie ju ešte len čakalo. S Jeremym sa o deti súdila v Amerike dlhých deväť mesiacov, keď pendlovala medzi Európou a USA, čo ju stálo aj obrovské peniaze. Súdy však napokon rozhodli v jej prospech. Deti sa vrátili na Slovensko, ale na jej duši a psychike zostala poriadna jazva a zrejme to je dôvod, prečo sa rozhodla urobiť šokujúci krok!

Do manželstva Wisterovej a Hulsha sa narodili dvaja šikovní chlapci Theodor a Harlow, ktorí sú pre oboch všetkým. Ich zväzok sa však začal zmietať v problémoch a nekončiace sa spory, ktoré riešili nielen manželia, ale už aj polícia či súdy, vyústili až do únosu detí do Ameriky. Koncom októbra ich totiž Jeremy zavliekol do USA na základe vopred detailne premysleného plánu, keď s chlapcami hral manipulačnú hru. Moderátorka tak skončila z hodiny na hodinu bez svojich milovaných detí.

Začal sa kolotoč nekončiaceho sa súdneho sporu, ktorý sa vliekol dlhé mesiace v americkom štáte Ilinois. Vera cestovala do USA nespočetne veľakrát a ešte aj v čase, keď zúrila vo svete prvá vlna pandémie koronavírusu. Na boj o deti s Jeremym, s ktorým ich súd rozviedol vo februári 2019, minula poriadny balík peňazí, nehovoriac o strese a zrejme nepredstaviteľnom emočnom vypätí, ktorým si prechádzala dlhé obdobie.