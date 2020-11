Patrícii vykradli byt, zmizli hračky aj peniaze: Mamička ťažko chorého Miška musí vyžiť z 30 eur!

Akoby trápenia v živote nemali dosť, teraz ich osud skúša znova. Mladej mame Patrícii (28) robia obrovskú radosť dve deti – staršia Saška (9) a mladší Miško (7). Žiaľ, chlapčeka od malička trápia neľahké diagnózy. Má poruchy dýchania, epilepsiu a prekonal i Kawasakiho syndróm.

Statočná mama robí, čo môže, aby dala deťom všetko, čo potrebujú, a osudu sa rozhodla nepoddať. Teraz však majú ďalšiu starosť – vykradli ich. Zlodeji sa neštítili ničoho. Rodine vzali peniaze a chlapček po ohavnom čine prišiel aj o milovanú futbalovú loptu a o rukavice.

Patrícia (28) žije so svojimi dvomi deťmi Saškou (9) a Miškom (7) sama. Dostáva na svojho synčeka opatrovateľský príspevok a občas si privyrába tým, že šije oblečenie. Krásny okatý Miško nie je Slovensku neznámy, Nový Čas o jeho neľahkom osude pred niekoľkými rokmi písal a vďaka charitatívnemu projektu Srdce pre deti získal špeciálny prístroj na uľahčenie dýchania. Chlapček od malička trpí nevysvetliteľnými zdravotnými ťažkosťami, pri ktorých mu v krvi klesá kyslík. To býva príčinou záchvatov, pri ktorých sa nedokáže poriadne nadýchnuť. Navyše mu neskôr diagnostikovali aj epilepsiu. O to smutnejší je fakt, že takúto rodinu dokázali zlodeji vykradnúť.

Musí vyžiť z 30 €

Smutnou zhodou okolností je, že práve v jeden jediný večer, keď prišli o veci i financie, nespali doma, ale boli u známych. „Nechala som doma otvorenú vetračku, bola tam sieťka, tak som sa ničoho nebála, a v tom momente, keď som otvárala okno, som netušila, že nebudeme doma spať,“ začína opisovať situáciu zúfalá mama. Tá sa na druhý deň vybrala skontrolovať, či je doma všetko v poriadku. Žiaľ, nebolo.

„Vošla som do obývačky a videla som, že máme otvorené stredné okno. Vtom som si uvedomila, že to som predsa neotvárala. Otočila som sa a zbadala, že obývačka je celá rozhádzaná. Bola som v šoku. Začala som pozerať, či mám doma peniaze. Doma som mala 1 400 eur. Neboli tam. To boli naše jediné peniaze. Tie peniaze boli Miškove, tie mu daroval Riško na liečbu,“ vraví s plačom Patrícia. Rodina malého bojovníka s SMA1 v rámci prerozdeľovania peňazí zo zbierky malému Miškovi venovala 1 280 eur. „Ďalších 120 eur som mala zvyšok z výplaty. Nezostalo mi nič, len 30 eur, z ktorých musím vyžiť,“ hovorí nešťastná mama.

Zabrzdilo to liečbu

Zlodeji sa pri odpornom čine neštítili siahnuť ani na veci, ktoré patrili deťom. „Pokradli im ešte hračky, notebook a Miškovi najväčšiu radosť - loptu a rukavice na futbal,“ vyratúva Patrícia, ktorá všetko nahlásila na políciu. „Najviac ma trápi fakt, že zlodeji museli ísť okolo kyslíkového prístroja, museli vedieť, že tu býva postihnuté dieťa, a ani to ich neodradilo,“ zúfa si mama, ktorá sa bojí, ako bude ďalej žiť.

Vďačná je ale Spartaku Trnava, ktorý chorému chlapčekovi venoval dres i loptu. Ďalší dobrí ľudia súrodencom podarovali notebook a playstation, o ktoré prišli. Miškova liečba je však teraz pre ukradnuté peniaze zabrzdená a Patrícia má obavy aj z inej veci. „Chcem, aby moje deti boli šťastné, no mám strach, že tento moment budú mať pred očami ešte veľmi dlho,“ uzavrela.