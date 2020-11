Single Kucherenko sa obula do chlapov: Stačí mi jeden pohľad na dotyčného a...

U nej to muži nemajú jednoduché! Modelka Silvia Kucherenko (38) je stále single.

Jej manželstvo s ukrajinským podnikateľom Sergejom (50) stroskotalo a dvojicu súd v júni minulého roka rozviedol. Sexi blondínka nikdy nemala problém so záujmom chlapov a vždy sa okolo nej nejakí fešáci aj nefešáci snažili krútiť. Ona si však k telu žiadneho nepripustila, pretože jej nároky sú priam gigantické.

Kucherenko sa sama stará o synčeka Alexandra, no vôbec s tým nemá žiadny problém. A podľa vlastných slov zvláda všetko. Naposledy aj prezuť letné gumy. „Toto by mali robiť muži. Zvrátená doba. Keď sa nájde chlap, ktorý mi zoberie auto a pôjde prehodiť kolesá na zimné, vtedy poviem - mám top muža (presne aj taká maličkosť rozhoduje),“ priznala Silvia, ktorej vyhovuje, že nikoho nemá. Na muža má poriadne vysoké nároky.

„Dovtedy žiaden, žiaden nie je hodný tohto pomenovania. Na čo mi chlapa, keď všetko si viem urobiť sama? Na sex? To je také plytké. To by chcel odo mňa každý - nemám záujem o plytké vzťahy (nikdy som nemala). A ja mám prať, variť, žehliť a čo ešte...“ hovorí Silvia a dodáva: „No takú ešte nehrali, ani nebudú. Mení sa to, muži budú chodiť ku kozmetičke a ženy meniť brzdzové doštičky. Ale nič pre mňa, čiže keď vám raz niekoho predstavím, tak to bude iné terno. A som náročná. Ale náročná zo všetkých stránok, preto som sama. Lebo stačí mi jeden pohľad na dotyčného a ďalej to ani nemá šancu zájsť. Mám tak trochu odborné oko.“