Tokio robí všetko pre olympijský zázrak: Proti koronavírusu vymysleli štyri scenáre

Olympiáda bude. Stopercentne. Opakovane to potvrdzujú Medzinárodný olympijský výbor aj japonskí organizátori a spoločne pracujú so štyrmi hlavnými variantmi scenárov.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii



Testovanie, trasovanie, čističky vzduchu. To sú len niektoré opatrenia, ktoré sa pripravujú, aby olympiáda, po ktorej túžia nielen usporiadatelia, ale najmä športovci a športovkyne, bola. „Sme v inej situácii ako na jar a hovorím to s plným vedomím aj vďaka globálnym akciám, ktoré sa tento rok konali. Chceli by sme športovcom a trénerom dodať optimizmus, že sa majú prečo pripravovať,“ odkázal všetkým šéf MOV Thomas Bach, ktorý sa na budúci týždeň chystá na ďalšiu návštevu Tokia, po ktorej všetkým prihláseným krajinám prisľúbil, že sa najneskôr začiatkom decembra dozvedia, v akej podobe sa olympiáda uskutoční. „Zmenil sa celý svet, zmeniť sa musia aj naše hry,“ dodal ešte.

Zrušenie drahšie

Treba vyriešiť spôsob masového testovania nielen športovcov, ale aj všetkých účastníkov, ako nastaviť „bubliny“, infraštruktúru, ubytovanie, stravovanie i cestovanie, no zároveň zjednodušiť hry, aby znížili náklady. Tie profesor Univerzity v Kansai Kacuhira Mijamota odhadol na 13,2 miliardy USD (12 mld. eur), no súčasne priznal, že zrušenie OH by spôsobilo hospodársku stratu 40 miliárd dolárov (34 mld. eur).

Čakanie na správu

„Aj my na Slovenskom olympijskom a športovom výbore čakáme na začiatok decembra. Podľa toho, čo sa dozvieme, sa rozbehnú práce na zabezpečovaní leteniek, ubytovania v dejiskách olympiády, prepravy materiálu. Sme v pohotovosti a pripravení na všetky možnosti,“ povedal športový riaditeľ SOŠV Roman Buček, ktorý je optimistom. Verí, že olympiáda na budúci rok v lete bude, aj keď bude úplne iná ako všetky predošlé. „Bude ale aj veľmi dôležitá a poučná aj pre ďalšie olympiády. Najmä tú ďalšiu po Tokiu, teda pre zimnú olympiádu 2022 v Pekingu,“ dodal s tým, že ešte skôr sa budú riešiť všetky odložené kvalifikácie vo väčšine športových disciplín, kde by mali pribudnúť ďalšie miestenky pre Slovensko.

Zatiaľ 19

Slovensko má zatiaľ istých 19 miesteniek. Okrem jednej v atletike by sa mali v slovenských farbách v Tokiu predstaviť siedmi strelci, traja vodní slalomári, piati rýchlostní kanoisti, dvaja cyklisti a jedna gymnastka. Šance majú aj ďalší, väčšina kvalifikácií je ešte otvorená. Posledné zmeny sa môžu uskutočniť 5. júla, slávnostné otvorenie odloženej olympiády je naplánované na 23. júla.