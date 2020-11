Slovenský tenista prekvapil na turnaji v Bratislave: Senzačný postup cez nasadenú jednotku

Slovenský tenista Lukáš Klein (22) sa prvýkrát v kariére prebojoval do semifinále dvojhry na bratislavskom challengri Peugeot Slovak Open.

V piatkovom štvrťfinále nadviazal na predchádzajúce výkony aV boji o finále sa stretne s úspešnejším z dvojice Matteo Viola (Tal.) - Tomáš Macháč (ČR).

Aj keď favorizovaný Fín odštartoval čistou hrou, v ďalšom priebehu bol duel veľmi vyrovnaný. Klein bol v treťom geme blízko k brejkbalu, no nepremenil ani jeden z troch pokusov. Vyšlo mu to však v deviatej hre, keď využil druhú ponuku na brejk, ujal sa vedenia 5:4 a pri svojom podaní premenil hneď prvý setbal.