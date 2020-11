Tarkovič chváli svojich zverencov, Kucka v eufórii: Ďakujem tým, ktorí nám verili

Slovenská futbalová reprezentácia zvládla zápas o všetko, vo finále play off EURO 2020 zvíťazila v Severnom Írsku 2:1 po predĺžení a po MS 2010 a EURO 2016 sa prebojovala na tretí veľký turnaj v ére samostatnosti.

Na budúcoročný kontinentálny šampionát ju v pozícii šéfa staronového realizačného tímu doviedol Štefan Tarkovič, ktorý po októbrových prehrách 0:1 v Škótsku a 2:3 doma s Izraelom v Lige národov nahradil na lavičke Čecha Pavla Hapala.

Slováci v tomto kalendárnom roku nevyhrali v riadnom hracom čase ani jeden zápas, napokon však splnili hlavný cieľ a tým bol postup na EURO 2020. Októbrové facky so Škótskom a Izraelom na nich nezanechali žiadnu stopu, medzi európsku smotánku sa mužstvo okolo kapitána Mareka Hamšíka dostalo druhýkrát za sebou. Pred štyrmi rokmi vo Francúzsku to dotiahlo do osemfinále, v ktorom podľahlo Nemecku 0:3. "Pocity sú skvelé. Táto partia ľudí, ktorá sa dnes prezentovala na ihrisku, si zaslúži veľký obdiv. Som rád, že sme do bodky naplnili naše predsavzatia. Ukázali sme aj kvalitu, vyslali sme jasný odkaz fanúšikom a ľuďom, ktorí nám držali palce. Bol náš cieľ zomknúť sa, mužstvo sme pripravili, aby bolo súdržné," povedal Tarkovič v rozhovore pre RTVS.

Niekdajší dlhoročný asistent Jána Kozáka st. pri národnom tíme sa predviedol ako úspešný krízový manažér. Napriek časovej tiesni dokázal mužstvo na duel v Belfaste vynikajúco pripraviť po taktickej i mentálnej stránke. Slováci sa ujali vedenia v 17. minúte po góle Juraja Kucku a postupový výsledok držali vo svojich rukách až do 88. minúty, vtedy ich však zalial studený pot po vlastnom góle Milana Škriniara. V predĺžení už hráčom oboch tímov ubúdali sily, napokon si prívlastok hrdina večera vyslúžil strelec druhého slovenského gólu Michal Ďuriš.

"Severné Írsko nás zatlačilo, ale vrátili sme sa k tomu, že sme udržali koncentráciu do konca.Bol to sen nielen hráčov, ale aj môj. Na celom štadióne nebol človek, ktorý by nechcel postúpiť na ME. Týka sa to aj Severného Írska. Ja som tímový hráč, vďaka patrí hráčom a ľuďom okolo tímu," vravel Tarkovič, ktorý je vo funkcii od 20. októbra. Zatiaľ nie je isté, či povedie mužstvo aj na ME, kde si Slováci v základnej E-skupine zmerajú sily s Poľskom (14. júna), Švédskom (18. júna) a Španielskom (23. júna).

Kucka veril, že si ho lopta nájde

Desiatym gólom v najcennejšom drese nahlodal plán Severných Írov vyradiť Slovensko vo finále futbalovej baráže EURO 2020. Stredopoliar talianskej Parmy Juraj Kucka vo štvrtkovom súboji otvoril skóre, keď využil jednu z mála šancí, ktoré umožnil domáci výber v Belfaste ekipe trénera Štefana Tarkoviča. A hoci až po výhre 2:1 po predĺžení, napokon mohol so spoluhráčmi vo Windsor Parku zažiť eufóriu z druhého postupu na ME v ére slovenskej samostatnosti.

"Je to úžasné. Ako som už povedal, neďakujte mne, ale celému mužstvu, hráčom aj realizačnému tímu. Zvládli sme to spolu. To je na tom najkrajšie a to si vážim, že každý dal do toho maximum," zhodnotil postup 33-ročný hráč vo videorozhovore pre web SFZ. Gólový moment opísal 77-násobný reprezentant SR so smiechom slovami, že ani poriadne nevedel, ako sa v 17. minúte situácia zomlela: "Neviem ani ja. Proste som veril, že tá lopta tam prejde. Obranca na to nezareagoval, bol som sám, trošku som si počkal na pohyb brankára a dal som mu to druhej strany." Tarkovič nemá miesto trénera zaručené: Kocian pochybuje a vraví o ďalších možnostiach

Hoci Slovensko v 88. minúte inkasovalo po vlastnom góle stopéra Milana Škriniara z Interu Miláno, v predĺžení v 110. minúte strelil víťazný gól Michal Ďuriš z Omonie Nikózia. "To je futbal, šance sa rodia. Každý má nejakú kvalitu a pri ich góle si to tam Miňo bohužiaľ zrazil. My sme si však stále verili, videli sme, že sa s nimi dá hrať a chceli sme rozhodnúť, aby neprišlo na penalty," dodal účastník MS 2010 v JAR i EURO 2016 vo Francúzsku, ktorý sa poďakoval slovenským fanúšikom za podporu:

"Celý rok je taký divný, nielen táto jeseň. Boli určite takí, čo nám neverili, ale ja sa chcem poďakovať tým, ktorí nám verili. Nech si to užijú s nami, je to úspech. Aj keď tie výsledky neboli vždy také, aké by sme si priali. Nakoniec sme to zvládli a tešíme sa. Oslavy budú, ale malé, lebo hneď cestujeme domov. Nič veľké. Máme ešte dva zápasy, musíme sa sústrediť, ešte o niečo sa hrá."