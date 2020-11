Jaroslav (63) sa rok piplal s kvetinami, kvôli opatreniam prišiel o 7000 eur: Dojímavé, čo urobil napriek strate!

Je poriadne rozčarovaný, ale napriek tomu ukázal veľké srdce. Jaroslav Duchoslav (63) z Mestiska (okr. Svidník) sa lopotil niekoľko mesiacov, aby vypestoval chryzantémy na dušičky. Napokon sa mu nepodarilo predať takmer nič kvôli zákazu vychádzania.

Podnikateľ, ktorý pestuje kvety už vyše tri desaťročia a jeho hlavnou sezónou v roku sú práve dušičky, venoval chryzantémy mestám Svidník a Giraltovce. “Na skrášlenie miest si mohli zobrať koľko chceli, nijako som to neobmedzoval. Kvetináče som ponúkol aj mestu Stropkov, tam ich s poďakovaním odmietli. Som však rád, že nimi vyzdobili aspoň dve mestá. Inak by skončili v komposte, to by bola veľká škoda. Srdce by mi nedalo, aby som to dopustil,” hovorí už takmer dôchodca, ktorý má skleníky s chryzantémamy v obci Mestisko.

Kvôli opatreniu vlády prišiel o tržbu vo výške 7000 €. Svidníku aj Giraltovciam daroval po 70 kvetináčov kvetín. Pestoval ich na štyroch ároch. “Mojím šťastím je len to, že už sa nevenujem výhradne pestovaniu týchto kvetov, keď som ich aj dodával do širokého okolia, ale pestujem aj iné rastliny. Inak by som zbankrotoval,” povedal usilovný muž, ktorý poukazuje aj nato, že keď žiadal nejakú kompenzáciu od vlády, dostal odpoveď, že išlo len o jeden týždeň v roku, keď bol obmedzený zákazom vychádzania. “To je pravda, ale pre mňa je tento týždeň najdôležitejší. Keď nepredám chryzantémy pred dušičkami, je koniec, potom ich už ľudia kupujú len sporadicky,” uzavrel Jaroslav Duchoslav.