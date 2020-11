Žene ničí život nenávisť manželovej mamy: Čo chcela svokra od ich svadobného fotografa, vás dorazí

Shelby Lynn tvrdí, že jej svokra robí zo života nočnú moru a snažila sa zničiť jej manželstvo.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Pred svadbou bolo všetko v poriadku a mladá žena mala s rodinou partnera Seana dobré vzťahy. Po veľkom dni sa však všetko zmenilo. ,,Moja svokra tvrdí, že som sa k nej na svadbe správala ako k odpadu. Videla som ju v hoteli, ale meškala som na fotenie, tak som sa na ňu len usmiala a nič nepovedala. Tvrdí, že som sa k nej správala hrozne, ale pritom sú z toho večera fotky, ako sa objímame,“ hovorí rozčarovaná Shelby na TikToku.

,,Pred svadbou som sa jej pýtala, aké má očakávania a odpovedala, že to má byť hlavne môj a Seanov deň. Ale po svadbe na nás vyletela,“ opisuje. Svokra podľa nej očakávala, že sa k nej budú správať ako ku kráľovnej. Po svadbe syna viackrát nabádala, aby zvážil, či je manželstvo so Shelby dobrý nápad. Od svadobného fotografa si pýtala fotky z veselice, ale mala jasnú požiadavku – nech jej pošle len tie, na ktorých nie je nevesta.

Seanova mama tiež Shelby poslala email, v ktorom vymenovala všetky jej prešľapy. ,,Napísala, ž som pre nich mŕtva a už ma nebude kontaktovať. Ale odvtedy si ozvala viackrát,“ zverila žena sledovateľom na TikToku. Shelby tvrdí, že Seanovi príbuzní zašli až tak ďaleko, že kontaktovali univerzitu, kde je na doktorandskom štúdiu, a snažili sa ju očierňovať. Vedenie vysokej školy však držalo stranu mladej žene.

Ľudia sa jej na internete pýtajú, prečo ju svokra tak veľmi neznáša. ,,To, že som prišla do života jej synovi, úplne zničilo jej možnosť kontrolovať ho a manipulovať s ním. Myslí si, že som jej ho ukradla,“ domnieva sa Shelby. Sean sa svojej ženy zastáva a mladí manželia kontakt s jeho rodinou prerušili. ,,Bolo to jeho rozhodnutie. Ak si to rozmyslí, podporím ho. Aj keď ja už by som radšej s nimi nemala žiadne väzby,“ hovorí Shelby. ,,Mali by si pamätať, že ja som jeho manželka a rodina, ktorú si vybral. Rodičov si vybrať nemohol.“