Fotka mladomanželov rozdelila ľudí na dva tábory: Čo robí ženích, niektorí nedokážu rozdýchať

Svadobná fotka šťastného páru sa stala virálnou. Ľuďom okamžite udrel do očí jeden detail, ktorý ich rozdelil na dva tábory.

Páry s obľubou zverejňujú na sociálnej sieti fotky z ich veľkého dňa. Občas sa medzi sladkými zábermi plnými lásky objaví aj taký, ktorý ľudí pobaví, aleba v tomto prípade pohorší. Na Instagrame svadobného blogu Wedding Forward sa objavili fotky atraktívneho páru v pšeničnom poli. Nebolo by na tom nič zvláštne, zábery mladomanželov v tuhom objatí sú predsa bežné. Na tomto je však zachytené, ako ženích drží svoju milovanú za zadok. Svadobní nadšenci fotku neprijali práve najlepšie.

Rozhorčených komentárov pod fotkou bolo neúrekom. Ľudia fotku kritizovali a označili ju za "nevkusnú", či dokonca "hodnú na rozvod". "Ak by to urobil môj manžel, určite sme už od seba," napísala jedna pani. "Mám pocit, že chytanie za zadok je súkromná vec," pridala sa ďalšia. "Rob to, keď sa nikto nepozerá. Urobil by si to aj pred jej rodičmi?" stálo v inom komentári.

Záber sa objavil aj na stránke Reddit, kde sa mladomanželov zastali. Mnoho ľudí ho označilo za milý. "Nie je to vulgárne, je to len chytenie zadku. Chlapík sa smeje a obaja sú veľmi šťastní," napísal jeden užívateľ. "Je to zadok, Môj partner miluje môj zadok a urobil by to isté," vyjadrila svoj názor ďalšia užívateľka.