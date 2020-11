Slovákov čaká atraktívna skupina: S kým si zahrajú na európskom šampionáte?

Štyri finálové zápasy play off skompletizovali vo štvrtok večer zoznam účastníkov EURO 2020 vo futbale, ktoré sa pre pandémiu koronavírusu uskutoční s ročným sklzom v termíne 11. júna - 11. júla 2021.

Reprezentanti Slovenska sa po vyradení Severného Írska stali štvrtým účastníkom E-skupiny, v ktorej na nich postupne čakajú zápasy s Poľskom (pondelok 14. júna o 18.00 h v Dubline), Švédskom (piatok 18. júna o 15.00 h v Dubline) a Španielskom (streda 23. júna o 18.00 h v Bilbau).

Otvárací duel 16. ME sa uskutoční v piatok 11. júna o 21.00 h na Olympijskom štadióne v Ríme medzi Tureckom a Talianskom. Rozhodol o tom už vlaňajší novembrový žreb finálového turnaja v Bukurešti, po ktorom zostali voľné posledné štyri okienka. Tie vyplnili úspešní štyria "barážisti" z jednotlivých divízií Ligy národov - Maďarsko (A), Slovensko (B), Škótsko (C) a Severné Macedónsko (D). Slováci si na ME zahrajú druhýkrát v histórii. Na EURO 2016 pod vedením kouča Jána Kozáka st. prenikli do osemfinále, v ktorom podľahli Nemecku 0:3. Celkovo to bude ich tretia účasť na veľkom turnaji, na MS 2010 v Juhoafrickej republike tiež stroskotali v osemfinále.

Obhajca titulu Portugalsko sa v atraktívnej F-skupine stretne s Nemeckom, Francúzskom a víťazom play off A-divízie, ktorým sa stalo Maďarsko. Francúzi sú úradujúci majstri sveta a dvojnásobní majstri Európy a Nemci vyhrali kontinentálny šampionát trikrát. Česi, ktorí od osamostatnenia doteraz ani raz nechýbali na ME, budú v D-skupine čeliť rovnako ako v kvalifikácii Anglicku, resp. Chorvátsku a víťazovi play off C-divízie Škótsku. Fínsko, ktoré zažije premiéru na ME, si v B-skupine zmeria sily s Dánskom, Ruskom a Belgickom. V C-skupine sa predstavia Holandsko, Ukrajina, Rakúsko a víťaz play off D-divízie, ktorým je Severné Macedónsko. Taliani a Turci majú v A-skupine za súperov ešte Švajčiarsko a Wales.

Šampionát by sa mal po prvý raz uskutočniť v 12 mestách a vyvrcholiť by mal finálovým duelom v nedeľu 11. júla v Londýne vo Wembley. Revolučný paneurópsky model zvolila UEFA na počesť šesťdesiateho výročia konania prvých ME, zhoršujúca sa situácia s koronavírusom však môže tieto plány zhatiť. Európska futbalová únia (UEFA) zvažuje, že šampionát presunie do jednej krajiny, pričom podľa agentúry TASS patrí k najväčším favoritom Rusko, v ktorom sa v roku 2018 uskutočnili majstrovstvá sveta. Po turnaji vo Francúzsku sa bude druhýkrát hrať s 24 mužstvami v šiestich štvorčlenných skupinách, z ktorých do osemfinále postúpia najlepší dvaja z každej, resp. štyria najlepší tretí.

Päťdesiatjeden zápasov sa bude hrať na 12 štadiónoch. Finále, obe semifinále, jedno osemfinále a tri zápasy Anglicka v skupine v Londýne na Wembley. V Baku na Olympijskom štadióne to budú tri zápasy skupiny a jedno štvrťfinále, v mníchovskej Allianz Arene tri zápasy Nemecka v skupine a jedno štvrťfinále, na Olympijskom štadióne v Ríme tri zápasy Talianov v skupine a jedno štvrťfinále, na štadióne Krestovskij v Petrohrade tri zápasy B-skupiny (dva ruské) a tiež jedno štvrťfinále. V amsterdamskej Johan Cruijff ArenA sa uskutočnia tri zápasy Holandska v skupine a jedno osemfinále, na San Mames v Bilbau tri zápasy Španielov v skupine a jedno osemfinále, model s troma zápasmi skupiny a jedným osemfinále platí aj pre bukureštskú Národnú Arénu, budapeštiansku Puskás Arénu, kodanský Parken Stadium, dublinskú Aviva Arena a glasgowský Hampden Park.

zloženie základných skupín EURO 2020:

A-skupina, Rím a Baku: Turecko, Taliansko, Wales, Švajčiarsko

B-skupina, Petrohrad a Kodaň: Dánsko, Fínsko, Belgicko, Rusko

C-skupina, Amsterdam a Bukurešť: Holandsko, Ukrajina, Rakúsko, Severné Macedónsko

D-skupina, Londýn a Glasgow: Anglicko, Chorvátsko, Česko, Škótsko

E-skupina, Bilbao a Dublin: Španielsko, Švédsko, Poľsko, SLOVENSKO

F-skupina, Mníchov a Budapešť: Maďarsko, Nemecko, Francúzsko, Portugalsko