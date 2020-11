Záver ako hrom: Maďarsko otočilo zápas a teší sa z postupu

Futbalisti Maďarska postúpili na budúcoročné majstrovstvá Európy.

Maďarsko si zahrá na druhom EURO za sebou, pred štyrmi rokmi vo Francúzsku sa prebojovalo do osemfinále. V semifinále play off vyhralo v Bulharsku 3:1, v súboji s Islandom prehrávalo od 11. minúty. Gylfi Sigurdsson vystrelil z priameho kopu spoza šestnástky, lopta letela pod brvno do stredu bránky, domáci brankár Péter Gulácsi ju však neskrotil a zapadla za jeho chrbát. Maďari, ktorým pre pozitívny test na koronavírus na lavičke chýbal bývalý tréner fortunaligovej Dunajskej Stredy Marco Rossi, však dokázali otočiť skóre. V 88. minúte vyrovnal Loic Négo a v nadstavenom čase rozhodol o postupe Dominik Szoboszlai. Maďarsko si v F-skupine ME 2020 zmeria sily s obhajcami európskeho titulu z Portugalska, úradujúcimi majstrami sveta z Francúzska a Nemcami.

Gruzínsko pod vedením slovenského trénera Vladimíra Weissa prehralo v domácom zápase v Tbilisi so Severným Macedónskom 0:1 a historicky premiérovú účasť na záverečnom turnaji ME či MS v ére samostatnosti si vybojoval ich súper. Severné Macedónsko sa stalo víťazom D-divízie play off, v semifinále doma vyradilo Kosovo 2:1. Gruzínsko zdolalo tiež na vlastnej pôde Bielorusko 1:0, no tentoraz nedokázalo v domácom prostredí skórovať. O jediný gól sa postaral veterán Goran Pandev, ktorý si v 56. minúte po kombinačnej akcii prebral prihrávku v šestnástke a prekonal gruzínskeho brankára Giorgiho Loriu. Severné Macedónsko sa v C-skupine ME predstaví v spoločnosti Holandska, Ukrajiny a Rakúska.