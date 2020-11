Dôležité víťazstvo Sloveniek: Proti Holandsku zavelila na obrat skvelá Bálintová

Slovenské basketbalistky vybojovali v H-skupine kvalifikácie ME 2021 prvé víťazstvo.

Vo štvrtkovom dôležitom dueli v Amsterdame zdolali domáce Holanďanky 84:64.

Po dvoch odohraných stretnutiach majú všetky tri tímy v skupine na konte zhodne tri body, Slovenky vedú tabuľku vďaka najlepšiemu skóre. Zverenky trénera Juraja Suju čakajú ďalšie zápasy vo februári 2021, najskôr sa stretnú s Maďarskom (4. februára) a potom s Holandskom (6. februára). Obe stretnutia sa budú hrať v tzv. "bubline".

kvalifikácia ME 2021 – H-skupina:zostava a body Slovenska: Bálintová 20, Oroszová 18, Jurčenková 11, Praženicová 9, Stašová 0 (Dudášová 11, Páleniková 7, Slamová 4, Moravčíková a Remenárová po 2, Jakubcová a Stašová 0) - najviac bodov Holandska: Hofová 22, Corneliusová 18, Bettonvillová 7TH: 13/11 – 19/10, fauly: 22 - 22 , trojky: 9 - 6, štvrtiny: 19:22, 17:21, 25:11, 23:10, rozhodovali: Smiljaničová (Srb.), Grigioni (Tal.), Pitsilkas (Gréc.), bez divákov.Aj preto museli sťahovať manko, o čo sa vo veľkej miere starala Jurčenková s Bálintovou. Slovenské basketbalistky sa vedeli dotiahnuť a v rozkúskovanej hre hrali s Holandskom vyrovnanú partiu, po prvej štvrtine však prehrávali 19:22. Druhá 10-minútovka mala veľmi podobný scenár, zverenky trénera Juraja Suju trápil obranný doskok a efektívna streľba Holanďaniek, hlavne v podaní Corneliusovej. Necelé štyri minúty pred koncom prehrávali už dvojciferným rozdielom – 28:39. Oroszová s Páleníkovou živili nádeje, do šatní však šli Slovenky za nepriaznivého stavu 36:43.

Po prestávke hrali Slovenky ako vymenené, boli oveľa koncentrovanejšie a zapli aj v obrane. Postupne mazali manko, najskôr sa Bálintovej podarilo vyrovnať na 46:46 a následne dostala svoj tím aj do vedenia. Slovenský výber dostal tento moment na koňa, začal si veriť a premieňal aj ťažké pokusy. Bodovou ťahúňkou bola v tejto fáze Oroszová, aj jej zásluhou bol v 8. minúte tretej štvrtiny náskok dvojciferný – 59:48. Do záverečnej časti sa napokon šlo za stavu 61:54. Slovenky nepodľahli tlaku Holandska vo štvrtej štvrtine, bez výraznejších problémov si kontrolovali svoje vedenie. S pribúdajúcim časom súperky riskovali, čo bola voda na mlyn pre slovenské hráčky. V koncovke už nepripustili žiadnu drámu, bez výraznejšieho zaváhania tak dokráčali k mimoriadne dôležitému víťazstvu.



hlasy po zápase:

Juraj Suja, tréner SR: "Sme veľmi spokojní s týmto zápasom, možno sme ho zvládli až nad očakávania. Síce je konečný rozdiel 20-bodový, ale kto videl prvý polčas, tak mohol vidieť, že Holandsko ako domáce družstvo má svoju kvalitu. Som veľmi šťastný a hrdý na baby, že sme v druhom polčase dokázali zareagovať na vývoj a upravili sme obranu tak, že sme súpera podržali na 21 bodoch za celý druhý polčas. To nám dalo krídla v útoku a už sme potom hrali v pohode."

Barbora Bálintová, rozohrávačka SR: "Nemali sme veľmi dobrý úvod do zápasu, prvý polčas nám veľmi nevyšiel. Myslím si, že sme sa iba oťukávali a hľadali tempo stretnutia. Som šťastná, že sme ho našli. Mali sme skvelý druhý polčas, kde nám dali iba 21 bodov. Podľa mňa jednoznačne rozhodla obrana v druhom polčase, v útoku sa nám už hralo lepšie. Trafili sme otvorené strely, to bol základ úspechu k tomuto víťazstvu. Už pred zápasom by sme boli radi za výhru, chceli sme vyhrať o 15 a viac bodov. Podarilo sa nám o 20, za čo sme šťastné. Som hrdá na náš tím, že sme to dali. Týmto pádom je pre nás kvalifikácia stále otvorená."



tabuľka H-skupiny:

1. SLOVENSKO 2 1 1 143:137 3

2. Maďarsko 2 1 1 129:125 3

3. Holandsko 2 1 1 130:140 3