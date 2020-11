Slávny košický podnik hostil aj Havla: Koniec kaviarne Carpano po 50 rokoch, celebrity v šoku!

Vychýrená kaviareň po polstoročí končí! Podnik Carpano na Hlavnej ulici už onedlho prejde do rúk nového majiteľa.

Podľa zamestnancov, ktorí dostali výpovede, prevádzka s vyše 50-ročnou tradíciou končí. Meštiansky dom v centre, ktorého prvé písomné zmienky siahajú až do 14. storočia, podľa informácií Nového Času odkúpil maďarský investor. Zo správy o konci kaviarne sú zarmútení nielen domáci, ale aj známi herci a športovci, ktorí sa v podniku stretávali a spoznávali aj svoje prvé lásky.

Máloktorý z historických domov na Hlavnej ulici je taký známy ako ten s číslom 42. Nachádza sa v ňom elegantná reštaurácia a kaviareň Carpano, ktorá v sebe nesie kúsok gastronomického posolstva v podobe kuchyne z čias rakúsko-uhorskej monarchie. Návšteva tejto kaviarenskej legendy bola neodmysliteľnou súčasťou nedeľných prechádzok každého Košičana, veď len pár krokov od nej je spievajúca fontána či Dóm sv. Alžbety.

Posedávali v nej aj herci z neďalekého divadla, umelci či športovci. Mnohí v nej oslavovali životné jubileá a rodili sa tu aj prvé lásky. Svoju vyvolenú si tu našiel košický rodák a spisovateľ Sándor Márai a známy slovenský herec Andy Hryc (70) tu prvýkrát bližšie spoznal svoju životnú lásku. „Sedeli sme tam, samozrejme, až do záverečnej a odvtedy sme spolu,“ zaspomínal Hryc. Košickej kaviarenskej legende však už čoskoro odzvoní koniec.

Výnimočná atmosféra

Táto správa nepríjemne prekvapila nielen známe osobnosti, ale aj starostu Starého Mesta. „Viem, že za socializmu to bol kultový podnik nielen pre vekslákov, ale aj tzv. depešákov a vlastne tam chodil každý, kto v Košiciach niečo znamenal. Vždy to bola kaviareň, kde ste sa mohli spoľahnúť na výnimočnú obsluhu, dobru kávu a na príjemné prostredie, a nečudujem sa, že mnohým bude veľmi chýbať,“ povedal staromestský starosta Igor Petrovčik.

Ľútosť nad koncom prevádzky vyjadrili aj zamestnanci, ktorí tam strávili veľkú časť života. Podľa ľudí blízkych reštaurácii má Carpano fungovať do konca roka. „Vzhľadom na to, že je to čerstvá informácia, vyjadríme sa až po spoločnom rokovaní s majiteľom,” vyjadril sa spolumajiteľ a štatutár spoločnosti Carpano Ján Kuko. Konkrétnosti predaja ani to, aký bude ďalší osud legendárnej kaviarne, nekomentoval.