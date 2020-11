Vašo Mika v slzách, milovaná mama zomrela s koronavírusom: Posledné zbohom cez okno!

Bez rozlúčky. Bývalý generálny riaditeľ televízie Markíza a RTVS Václav Mika (57) prežíva najsmutnejšie obdobie v živote.

Fotogaléria 9 fotiek v galérii

Počas víkendu ho navždy opustila jeho milovaná mamička († 93), ktorá bola pre neho všetkým. Obrovský žiaľ a smútok je o to silnejší, pretože jedna z najdôležitejších žien v jeho živote mala COVID-19. Práve preto ju nemohol poslednýkrát objať...

Mika je z obrovskej straty zronený a hovorí o tom iba ťažko. „Keď stratíte matku, to je niečo, čo sa nedá vyjadriť. Ja som bol najmladší syn, prežili sme celý život spolu. Otecko nás opustil už pred rokmi, takže nám zostala maminka,“ povedal Novému Času exriaditeľ televízií, ktorý v roku 2018 neúspešne kandidoval na primátora hlavného mesta.

Jeho mamička sa dožila úctyhodného veku, no práve pandémia koronavírusu mu ju zobrala. K jej zdravotným problémom sa totiž pridružila aj korona. „Bola vo výbornej kondícii až do leta, potom už bola taká krehká, a ten COVID tomu už len v zásade napomohol,“ vysvetlil. Mikovi sa len nedávno narodilo dieťa a k trojročnej dcérke Miške pribudla druhá princezná Marisa. Pre babičku tak boli vnučky živými striebrami. Na poslednom stretnutí boli práve ony témou číslo jeden.

„Ona žila pre obidve moje dievčatá, takže to bolo celé, ako sa máme..,“ hovorí Mika. O jeho mamičku bolo dobre postarané, no trápil ho fakt, že ju mohol vidieť len z diaľky. „Ona bola v domove sociálnych služieb a tam bola karanténa, takže som ju videl iba cez okno. Dodržiavali sme to. Mala tam výbornú starostlivosť,“ vysvetlil Mika a dodal: „To, čo je na tom najťaživejšie, aj keď máme spoločnosť presýtenú koronou, je iba jedna vec a absolútna esencia toho celého... Máte niekoho blízkeho a nemôžete sa s ním rozlúčiť,“ dodal smutne.