Veľké zmeny na hraniciach už čoskoro: Kto sa bude musieť preukázať PCR testom?

Od budúceho týždňa budú platiť nové pravidlá! Podľa premiéra Igora Matoviča (47) nie je sprísnenie hraničných kontrol horúcou témou.

Koronavírus si totiž zo zahraničia nenosíme a pendleri pandemickú situáciu nezhoršujú. Napriek tomu vláda chystá pár zásadných zmien, ktoré ovplyvnia cestovanie. Treba rátať s tým, že všetky susedné krajiny budú od pondelka červené a pri návrate z nich sa bude na hraniciach vyžadovať negatívny PCR test. Pre koho bude platiť výnimka?!

Hranicami prejdú denne desaťtisíce ľudí, ktorých čaká niekoľko zásadných zmien. Pred tým, ako ich schváli vláda, musí zasadnúť konzílium a Ústredný krízový štáb. Konzílium sa stretlo vo štvrtok a schvaľovalo návrh, aby sa Slovensko od pondelka riadilo európskym semaforom. V praxi to znamená, že všetky susedné krajiny sa stanú od budúceho týždňa rizikovými. Aj po návrate z Maďarska, Poľska aj z Rakúska sa bude vyžadovať negatívny PCR test, ktorý nie je starší ako 72 hodín.

Takýto režim platí s Českou republikou už od polovice septembra. Test by však nemali žiadať od ľudí, ktorí dostanú výnimku. Do tejto skupiny by mali spadať pendleri či kamionisti. Pre tých by mali na hraničných priechodoch zriadiť odberné miesta, v ktorých by im urobili rýchly antigénový test. Podľa tajomníka na ministerstve zahraničných vecí Martina Klusa však testovanie na hraniciach nie je reálne zorganizovať od budúceho týždňa a nábeh bude trvať dlhšie.

Štátny tajomník MZV Martin Klus: Antigény na hraniciach tak skoro nebudú

Otvoriť galériu Klus hovorí, že riešia, ako to bude k vyzerať po príchode zo zahraničia. Zdroj: sita

Vo štvrtok zasadalo konzílium. Aké zmeny sa chystajú na hraniciach a hlavne odkedy s nimi treba rátať?

- Chceli sme predebatovať zmeny, ktoré sme už v stredu spomínali a ktoré nás čakajú budúci týždeň. Pán minister zdravotníctva už avizoval, že by sme mali prejsť na hodnotenie krajín podľa metodiky Európskeho centra pre prevenciu chorôb (ECDC). No a keď sa nám to podarí odsúhlasiť, tak to v praxi bude znamenať, že aj ostatné krajiny - Maďarsko, Poľsko a Rakúsko - sa stanú z menej rizikových rizikovými. Očakávam, že sa pre ne určia pravidlá podobné, ako máme už od 18. septembra s Českou republikou, čo zase trošku obmedzí pohyb. Samozrejme, nie je to dobrá správa pre tých, ktorí pravidelne cestujú do týchto krajín. Mali by však zostať zachované výnimky, to, v akej podobe, je otázka na konzílium.

Kedy teda reálne by mohli tieto zmeny vstúpiť do platnosti?

- Dopyt je, aby to začalo platiť bezprostredne po skončení obmedzeného pohybu, čiže teoreticky by to mohlo byť od 15. novembra, čo je nedeľa. Ale ja osobne si myslím, že príprava bude trvať trošku dlhšie a, navyše, ešte niektoré z úvah, ktoré momentálne máme, by mali rozobrať aj ostatní kolegovia na Ústrednom krízovom štábe. Takže si myslím, že sa k tomu v pondelok ešte raz vrátime. Prinajmenšom, pokiaľ ide o výnimky a napríklad o antigénové testovanie na hraniciach. Potom od budúceho týždňa predpokladám, že skôr od druhej polovice by už mohli byť úplne jasne stanovené pravidlá. Ale to, že by sa tie krajiny mohli zmeniť na červené, si myslím, že rozhodne už dnešné konzílium a Pandemická komisia to bude akceptovať. Takže predpokladám, že to bude už od začiatku budúceho týždňa.

Potom to bude tak, že po návrate domov z týchto susedných krajín sa bude u nás vyžadovať PCR test?

- Ak sa prejde na európsku metodiku, tak v takom prípade áno. Bude možné vstúpiť na územie Slovenska s negatívnym testom nie starším ako 72 hodín podľa PCR metodiky. Plus, ako som povedal, mali by tam byť zachované výnimky. Určite pre tranzit, vysoko pravdepodobne pre všetkých zamestnaných v susedných krajinách. Pre pendlerov a turnusových zamestnancov sa ešte musí určiť frekvencia a potom práve pre tieto skupiny, tzv. výnimkárov, sa potom zvažuje zavedenie antigénového testovania na hraniciach v nejakej frekvencii, ktorá sa tiež ešte musí určiť.

Malo by sa toto testovanie tiež spustiť v druhej polovici budúceho týždňa?

- Čo sa týka antigénového testovania, tam ja osobne očakávam dlhší nábeh, čiže nemyslím si, že by sme to boli schopní spustiť už v priebehu budúceho týždňa. A keď, tak iba na niektorých úsekoch hranice. Toto je niečo, čo bude musieť v pondelok ešte definitívne odsúhlasiť Ústredný krízový štáb.