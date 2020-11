Sulík prijal výzvu od Matoviča: Nový plán boja proti korone vymýšľa v Dubaji

Spor pokračuje.

Minister hospodárstva Richard Sulík (52) si zobral slová Igora Matoviča (47) k srdcu a na pracovnej dovolenke v Dubaji pripravuje alternatívne riešenie, ktoré by podľa neho porazilo koronu a zároveň nezruinovalo podnikateľov. V prípade, že by prišiel s dobrým nápadom, mu Matovič prisľúbil prenechanie celého manažmentu koronakrízy a avizoval, že sa stiahne do úzadia.

Sulík ostro skritizoval predĺženie núdzového stavu, čo Matoviča veľmi nahnevalo. Nebral si servítku pred ústa a na verejnosti svojho ministra poriadne ohovoril. Prekážalo mu najmä to, že kým vláda prijíma opatrenia, Sulík v tomto kritickom období oddychuje na dovolenke.

„Richard, neviem, kde sa na dovolenke nachádzaš, pozdravujem ťa a, prosím, namiesto facebookových statusov treba prísť s receptom,“ povedal premiér a svojho kolegu vyzval, aby do nedele prišiel s nápadom, ako znížiť počet pozitívne testovaných na 500 denne a zároveň mať otvorené všetky prevádzky, za ktoré Sulík bojuje.

„Kto bude chodiť pochovávať mŕtvych? Sulík osobne bude kopať hroby?“ dodal Matovič. Minister hospodárstva otvorene priznal, že si tento týždeň doprial oddych v Dubaji. Dožičil by ho aj Matovičovi. „Jemu by tá dovolenka určite prospela, upokojil by trochu hlavu a možno by aj viac zvážil, čo bude verejne rozprávať,“ uviedol Sulík v rozhovore v Rádiu Expres s tým, že je odcestovaný z dôvodu výstavy EXPO. „Aj minister si potrebuje oddýchnuť,“ dodal.

Informoval, že pre pandémiu nelietajú lietadlá do tejto destinácie z Viedne tak často a predĺžil si dovolenku až do konca týždňa. ‚O tejto mojej „dovolenke‘ pán premiér vedel. A v stredu sa na vláde nečakane objavila 100-miliónová dotácia pre VšZP, s ktorou by som ani vo sne nesúhlasil. Náhoda? Tak určite,“ neodpustil si Sulík ironickú poznámku.Čiže čím postihnutejší okres, tým tvrdšie opatrenia,“ naznačil Sulík. Sulík si naďalej stojí za tým, že zavreté reštaurácie či fitnescentrá krízu nevyriešia.

„Povedať reštauráciám, že môžete otvoriť, keď si zabezpečíte testovanie, zdravotníkov a všetko okolo, to je veľký problém. Reštaurácie sú vyšťavené, väčšina z nich je na kolenách. Ja neviem, v akej hlave mohlo toto skrsnúť,“ nešetril kritikou Sulík. „SaS nebude odchádzať z vlády, budeme plniť programové vyhlásenie. To však neznamená, že budeme súhlasiť s každou hlúposťou,“ uzavrel.