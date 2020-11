Štáty G20 by mali po koronakríze ťahať za jedno lano: Takto vieme ušetriť až tretinu

Štáty skupiny G20 by mali synchronizovať svoje investície na obnovu po koronakríze, uviedla vo štvrtok šéfka Medzinárodného menového fondu (MMF) Kristalina Georgieva. Podľa nej by to bolo lacnejšie a vo výsledku by ekonomiky rástli rýchlejšie.

Georgieva povedala na Parížskom mierovom fóre, že vlády by mali využiť voľné investičné kapacity, fiškálny priestor a veľmi nízke úrokové sadzby, aby podporili tvorbu pracovných miest, rast ekonomiky a znižovanie nerovnosti. "Ak budú krajiny G20 spoločne postupovať, investovať spoločne v rovnakom čase, minú o tretinu menej na to, aby dosiahli rovnaký cieľ," uviedla Georgieva. Šimečka urguje vládu pre Plán obnovy: Hrozí, že peniaze dostaneme výrazne neskôr, ministerstvo reaguje V piatok (13. 11.) sa na virtuálnej konferencii stretnú finanční lídri skupiny G20.