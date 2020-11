Lyžiarske strediská v Tatrách rátajú cez zimu s návštevníkmi: Aha, čo navrhujú

Lyžiarske strediská v Jasnej a Vysokých Tatrách navrhujú vytvoriť pracoviská na bezplatné antigénové testovanie na nový koronavírus priamo v rezortoch a turistických regiónoch.

V snahe dosiahnuť maximálnu bezpečnosť pre lyžiarov chcú spojiť sily so štátom, samosprávami a partnermi v regiónoch. TASR o tom informoval Marián Galajda zo spoločnosti Tatry mountain resorts (TMR).

"Už niekoľko mesiacov sa na začiatok zimy pripravujeme nielen po technickej stránke, ale aj po stránke preventívnych opatrení. Okrem inštalácie antibakteriálnych polepov, nových dezinfekčných zariadení či prípravy špeciálnych nástupných koridorov sme pripravení zapojiť sa aj do bezplatného antigénového testovania. Vyžaduje to však úzku spoluprácu v regióne, pretože turista využíva viacero služieb v celom údolí," uviedol riaditeľ horského strediska Vysoké Tatry Dušan Slavkovský.

Testovacie body by tak mali vzniknúť v regiónoch Liptov, vo Vysokých Tatrách i na Horehroní. "V súčinnosti so štátom, samosprávami, oblastnými organizáciami cestovného ruchu, ako aj ďalšími subjektmi cestovného ruchu by sme vedeli vytvoriť systém pre bezpečnú lyžiarsku dovolenku. Takéto testovacie body by mali fungovať zrejme v každodennej prevádzke a slúžiť na svoj účel vždy na obdobie, keď si to situácia bude vyžadovať, respektíve po dohode s hygienikmi," načrtol riaditeľ lyžiarskeho strediska Jasná Igor Mráz. Podľa neho by tým dosiahli, že sa v turistických regiónoch budú pohybovať ľudia s negatívnym testom na nový koronavírus.

Prevádzkovateľ horských stredísk a hotelovej siete pripomína, že zavedenie testovania a kontroly platných certifikátov by muselo fungovať i pre ubytovaných hostí v celom regióne. "Chceme týmto vyzvať premiéra na aktívnu diskusiu a hľadanie riešenia pre turistické regióny a lyžiarske strediská. Lyžiarska sezóna začína o tri týždne, už začiatkom decembra, a tisíce ľudí zamestnaných v cestovnom ruchu potrebujú poznať riešenie," doplnil predseda predstavenstva TMR Igor Rattaj.