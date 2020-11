Pri vážnej nehode v Zborove sa zranili 4 ľudia: Nákladné auto narazilo do rodinného domu

Hasiči zasahovali pri dopravnej nehode osobného motorového vozidla s nákladným v obci Zborov v Bardejovskom okrese.

Ako pre TASR uviedol operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prešove.

"Osobné vozidlo bolo na ceste, nákladné narazilo do rodinného domu. Doprava je riadená políciou," priblížil.

Prešovská polícia neskôr doplnila, že vodič osobného vozidla pri prejazde pravotočivej zákruty prešiel s vozidlom do protismernu. Vodič nákladného auta sa snažil zrážke vyhnúť, no neúspešne. "Súprava nákladného vozidla vrazila do oplotenia a následne do steny rodinného domu, kde ostala stáť," napísali na sociálnej sieti.

Pri nehode sa ľahko zranil spolujazdec sediaci v osobnom vozidle a taktiež spolujazdec sediaceho v jazdnej súprave. "Obaja vodiči utrpeli doposiaľ presne nezistené zranenia, ktoré si vyžiadali ich hospitalizáciu v NsP Bardejov," doplnila polícia.

Prítomnosť alkoholu u vodiča osobného motorového vozidla bola vylúčená vykonanou dychovou skúškou a u vodiča jazdnej súpravy bola odobratá vzorka krvi na zistenie prítomnosti alkoholu.