Medzinárodná škola v Bratislave hlási komplikácie s online výučbou: Už vieme, že to nestihneme

Súčasné opatrenia v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu vyučovanie na niektorých školách komplikujú.

Žiaci druhého stupňa základných škôl, stredoškoláci aj vysokoškoláci sa učia dištančne a prostredníctvom online formy. Pedagógovia na Leaf Academy v Bratislave vedia, že počas tohto obdobia nepreberú so svojimi žiakmi všetko učivo. Online čas so žiakmi sa snažia využiť efektívne. Zhodli sa na tom počas štvrtkovej online diskusie.

Zástupcovia školy sa zhodujú, že dištančné vzdelávanie so sebou prináša okrem negatívnych vecí aj tie, ktoré sú pozitívne. Zástupkyňa riaditeľa Leaf Academy Jana Klagová uviedla, že pre všetkých je to nová situácia. Poukázala na to, že poznatky, ktoré nadobudli počas jari, dokázali využiť aj na jeseň. Cieľom podľa nej nie je to, aby boli celý deň za počítačom. Zároveň tvrdí, že hodina nemá byť len o vysvetľovaní učiva. V čase, keď sa so žiakmi stretávajú online, sa chcú viac sústrediť na interakciu.

Učiteľka Ľubica Lutz poznamenala, že na tento druh vyučovania sa akadémii podarilo nabehnúť rýchlo. Tvrdí, že učivo sa nedá úplne preniesť do dištančnej formy vzdelávania. Učitelia z tejto akadémie si raz týždenne odovzdávajú aj skúsenosti z dištančného vzdelávania. "Hovoríme nielen o tom, čo sa nám darí, ale aj o tom, čo sa nám nedarí," povedala Klagová s tým, že takýmto spôsobom si medzi sebou vymieňajú informácie a skúsenosti.

Študent Lukáš Mikulec poznamenal, že sa v živote snaží myslieť pozitívne. Uviedol, že aj na jar, keď sa prešlo na online vzdelávanie prvýkrát, si situáciu celkom užíval. "Hovoril som si, že pandémia nám niečo zobrala, ale aj priniesla," povedal. Ako tvrdí, v prípade dištančného vzdelávania je to vždy o chcení. "Mojou zásadou je, že si nikdy nevypínam kameru počas hodiny, takže ma to drží, aby som nič iné nerobil," povedal. Naopak, študentka Lea Onuferová je radšej s ľuďmi naživo. "Pri dištančnom vzdelávaní mám väčšiu kontrolu nad učením," podotkla.

Na druhom stupni základných škôl sa žiaci od pondelka 26. októbra do piatka 27. novembra učia dištančne. Stredné školy majú dištančné vzdelávanie od 12. októbra. Pre vysoké školy platí, že od 26. októbra do konca zimného semestra majú tiež vyučovať dištančne. Výnimku majú detské jasle, materské školy a prvý stupeň základných škôl.