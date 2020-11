Boli ste pozitívne testovaní v prvom kole skríningu? Táto informácia sa vás týka

V týchto dňoch sa končí domáca izolácia tým ľuďom, ktorí boli v prvom kole plošného testovania pozitívne testovaní antigénovým testom na ochorenie COVID-19.

Povinnosť preukázať sa certifikátom s negatívnym výsledkom testu alebo potvrdením o výnimke platí v zmysle vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR do nedele (15. 11.) do 1.00 h. TASR na to upozornila hovorkyňa úradu Daša Račková.

ÚVZ SR pripomenul, že osoby s pozitívnym výsledkom antigénového testu v rámci plošného testovania boli povinné oznámiť túto skutočnosť telefonicky, emailom alebo SMS správou svojmu ošetrujúcemu lekárovi podľa pokynov na obdržanom certifikáte.

V prípade, že osoba nemala príznaky ochorenia COVID-19 počas obdobia izolácie, skončí sa po desiatich dňoch. "Môže sa však stať, že priebeh ochorenia asymptomatický nebude, vtedy je osoba povinná kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára, ktorý určí ďalší postup," uviedla Račková s tým, že kontrolný orgán nevie na základe certifikátu s pozitívnym výsledkom testovania posúdiť, či bola osoba počas domácej izolácie bez príznakov ochorenia alebo nie.

Preto je v tomto prípade potrebné sa pri vstupe na pracovisko a do prevádzky preukázať dokladom o prekonaní ochorenia COVID-19, čo je napríklad potvrdenie od lekára. Za doklad možno podľa hovorkyne považovať tiež potvrdenie o výnimke.