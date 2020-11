Už nemali na výber: Na juhozápade Cypru začal platiť 19-dňový lockdown

Na juhozápade Cypru začína platiť prísny 19-dňový lockdown, keďže séria doterajších obmedzení nedokázala zabrzdiť prudký rast počtu infekcií koronavírusom.

Cyperský minister zdravotníctva Constantinos Ioannou v stredu uviedol, že lockdown sa začal považovať za nevyhnutný po konzultáciách s Európskym centrom pre prevenciu a kontrolu chorôb, pretože počet nákaz v okresoch Limassol a Paphos za posledných šesť týždňov stúpol z 28 percent na 70 percent celoštátneho priemeru.

Minister zdravotníctva informoval, že od štvrtka do 30. novembra platí zákaz vychádzania od 20:00 do 5:00. Do okresov Limassol a Paphos je zakázaný vstup s výnimkou zamestnancov nevyhnutných služieb, ako je zdravotníctvo. Všetky verejné zhromaždenia sú zakázané, náboženské obrady sa budú uskutočňovať bez veriacich, verejné a súkromné stredné školy a univerzity budú vyučovať prostredníctvom internetu.