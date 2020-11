Riaditeľ pre politické záležitosti Bieleho domu sa nakazil koronavírusom: Bol na Trumpovej povolebnej párty

Riaditeľ pre politické záležitosti Bieleho domu Brian Jack mal pozitívny test na koronavírus. Ide tak o ďalšieho predstaviteľa administratívy prezidenta Donalda Trumpa, ktorý bol pozitívne testovaný.

Informovala o tom vo štvrtok agentúra AFP s odvolaním sa na televíziu CNN a denník New York Times. Jack (32) patrí k niekoľkým predstaviteľom Trumpovej administratívy, ktorí sa minulý týždeň zúčastnili v Bielom dome na povolebnej nočnej párty. Podľa New York Times má pozitívny test na koronavírus aj ďalší Trumpov poradca. Meno tejto osoby a ani to, či sa zúčastnila na zmienenom večierku, denník neuviedol.

Okrem Jacka sa koronavírus SARS-CoV-2 potvrdil nedávno aj u šéfa kancelárie Bieleho domu Marka Meadowsa, ministra pre bývanie a rozvoj miest Bena Carsona aj u Davida Bossieho, právnika povereného úlohou viesť povolebné právne spory republikánskeho prezidenta. V Spojených štátoch od začiatku pandémie potvrdili už približne 10,4 milióna prípadov nákazy koronavírusom a viac ako 241 610 úmrtí, výplýva z údajov Univerzity Johnsa Hopkinsa.

Víťazom amerických prezidentských volieb z 3. novembra sa stal demokratický kandidát Biden po tom, čo zvíťazil v štáte Pensylvánia. Bývalý viceprezident presiahol potrebnú hranicu 270 hlasov voliteľov a porazil tak svojho republikánskeho protikandidáta a úradujúceho šéfa Bieleho domu Trumpa. Informovali o tom v sobotu 7. novembra americké médiá vrátane televíznej stanice CNN a tlačovej agentúry AP.