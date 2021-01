Dominika Cibulková je už niekoľko mesiacov mamou na plný úväzok a tenisové kurty vymenila za starostlivosť o malého Jakubka, ktorého vychováva spoločne s manželom Michalom. A hoci prezradila, že niekedy jej dni s ich drobcom dávajú zabrať viac ako makačka na kurte, nemenila by za nič na svete. Sú však isté veci, ktoré by predsalen zmenila a to najmä na svojom tele.