Severní Íri si pred zápasom so Slovákmi veria: Naše šance sú vysoké

Stopér Jonny Evans (32) bude k dispozícii Severnému Írsku vo štvrtkovom domácom finále baráže ME proti slovenským futbalistom (20.45 SEČ).

Na prelome októbra a novembra vynechal tri stretnutia, no cez víkend už absolvoval v najvyššej anglickej súťaži plnú minutáž a krajania sa naňho budú spoliehať v dôležitom reprezentačnom súboji.

Evansov Leicester City zdolal Wolverhampton Wanderers 1:0 a po ôsmich kolách vedie tabuľku Premier League. "Vynechal som zopár zápasov pre zranenie chrbta, po návrate som nepociťoval žiadne problémy. Cez víkend som odohral celých 90 minút a cítil som sa dobre," povedal 32-ročný obranca, ktorý verí, že vydarené obdobie na klubovej úrovni prenesie aj na reprezentačnú scénu.

Severné Írsko má príležitosť postúpiť na druhé EURO za sebou, Evans zažil eufóriu, keď so spoluhráčmi pred piatimi rokmi spečatili postup na záverečný turnaj domácim triumfom nad Gréckom: "Nálada v tíme je uvoľnená, za uplynulé roky sme nazbierali skúsenosti z veľkých zápasov. Hrali sme baráž o postup na majstrovstvá sveta. Nech to dopadne akokoľvek, nepochybujem, že všetci odovzdajú maximum. Veľmi sa tešíme, radi by sme si zopakovali postupovú radosť, akú sme prežili pred piatimi rokmi proti Grécku. Emócie boli obrovské, vybojovali sme si šancu reprezentovať našu krajinu na vrcholnom podujatí. Myslím si, že pre väčšinu hráčov to bol vrchol kariéry."

Jedným z veľkých strojcov vtedajšieho víťazstva 3:1 vo Windsor Parku v Belfaste, kde sa odohrá aj štvrtkový duel so Slovenskom, bol autor dvoch gólov a súčasný reprezentačný kapitán Steven Davis. "Nálada na zraze bola veľmi pozitívna, vníma, ako sa sústredíme. V uplynulých dňoch sme mali veľa energiu na tréningu a na zápas sa tešíme., bude sa hrať európskym štýlom - Slováci majú kvalitné mužstvo s technickými futbalistami. Budú sa snažiť, aby sa s loptou hralo na zemi a budú nás chcieť prečíslovať v niektorých častiach ihriska. My však musíme hrať na naše silné stránky, ktoré im môžu spôsobiť problémy.citoval 35-ročného stredopoliara Glasgow Rangers portál BBC.

V roku 2017 neuspelo Severné Írsko v baráži svetového šampionátu, keď v dvojzápase podľahlo Švajčiarsku súhrnným skóre 0:1. Zverenci Iana Baraclougha dúfajú, že v čase pandémie nového koronavírusu dodajú krajanom dôvod na radosť. "Je to ťažká doba pre mnohých ľudí, snáď im vyčarujeme úsmev na tvári. Mohli by sa tešiť na budúcoročné ME a nemyslieť toľko na tento náročný rok," dodal Davis.