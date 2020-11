Tarkovič dúfa v kompletný káder: Šance sú vyrovnané, myslí si Hamšík

Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Štefan Tarkovič 24 hodín pred zápasom roka dúfa, že bude mať k dispozícii kompletný výber.

Jeho zverenci nastúpia vo štvrtok o 20.45 SEČ na pôde Severného Írska vo Windsor Parku v Belfaste a jeden z tímov si vo finále baráže zabezpečí účasť na druhom európskom šampionáte za sebou.

Slovensko aj Severné Írsko sa pred štyrmi rokmi prebojovali do osemfinále ME, kde stroskotali na neskorších semifinalistoch Nemecku a Walese. "Zápas píše históriu našu aj Severného Írska. Sme malé krajiny a takýto úspech je pre oboch veľká motivácia. Takéto emócie prináša futbal, a preto je najpopulárnejšia hra na svete. Každý chce písať takúto históriu a my nie sme výnimka," povedal na stredajšej predzápasovej tlačovej konferencii Tarkovič a zdôraznil, že preňho pôjde o najvážnejšie stretnutie v pozícii hlavného kouča.

O zostave, ktorú naň vyberie, padne definitíva až po večernom tréningu v dejisku: "Samozrejme, vnútorne som presvedčený. Nebudem to však špecifikovať, hráči sa to najprv musia dozvedieť odo mňa na taktickej porade. Čo sa týka zdravotného stavu, ten bude jasný až po večernom tréningu. Máme nejaké problémy, ale tie tiež určite nebudem špecifikovať. V kádri máme 25 futbalistov, nominovaných na zápas môže byť 20 hráčov a traja brankári. O nominácii sa rozhodne po tréningu, dvaja hráči v nej nebudú. Pre mňa je téma ohľadom zranených hráčov komplikovaná, stále verím, že bude k dispozícii plný káder."

Pre 47-ročného Tarkoviča pôjde o premiérové vystúpenie na slovenskej lavičke po tom, ako vo funkcii vystriedal Čecha Pavla Hapala, no nepripúšťa tlak v novom realizačnom tíme ani v hráčskej kabíne: "Veľa sa hovorí o strese, o tom, že sme pod tlakom. Nemyslím si to, v strese sú ľudia, ktorí nie sú pripravení.Cítim zodpovednosť voči Slovensku, voči fanúšikom, voči ľuďom, ktorí žijú na Slovensku, v momentálnej situácii s koronavírusom to určite nie je ľahké. Preto chceme vniesť na Slovensko pozitívnu atmosféru postupom na majstrovstvá Európy."

O tom, kto postúpi, môže rozhodnúť aj jedenástkový rozstrel. Obaja súperi v ňom uspeli v semifinále baráže, Slováci vyradili Írov a Severné Írsko si poradilo s Bosnou a Hercegovinou. "Každý tréner, ktorý pripravuje mužstvo na zápas, kde môžu rozhodnúť penalty, tomu venuje pozornosť. Nielen my, ale aj Severní Íri a všetky mužstvá, ktoré hrajú v play off o postup. Penalta nie je ani tak o príprave a technike kopu, ako o psychike. Hráči sú psychicky nastavení, videli sme v rozstrele, že to dopadlo dobre. Máme hráčov, ktorí dokážu zobrať zodpovednosť na seba," dodal Tarkovič.

Jedným z úspešných exekútorov bol začiatkom októbra aj kapitán Marek Hamšík. "Čaká na nás ťažký a veľmi dôležitý zápas. Myslím si, že šance sú vyrovnané, bude sa hrať 90 alebo 120 minút, musíme do toho vložiť všetko. Som presvedčený, že máme kvalitu, aby sme tento zápas zvládli a aby sme postúpili na majstrovstvá Európy. Predchádzajúci duel bol semifinálový a teraz na nás čaká finále. Je to posledný krok, čo nás delí od postupu. Taká šanca sa nemusí tak skoro zopakovať, musíme do toho vložiť všetko, srdce, emócie. Na takýto zápas sa netreba nastavovať, vieme, o čo ide," vyhlásil Hamšík, ktorý očakáva podobný priebeh ako doma proti Írsku:

"V prvom rade pôjde o defenzívu, budú rozhodovať malé detaily. Najlepšie by bolo nedostať gól, potomV prvom rade si to omakať v defenzívnej fáze, na lopte vieme byť silní a vieme sa presadiť."