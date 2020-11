Igor, už stačilo! Premiér Matovič sa nekontrolovane utrhol na tlačovke: Urážal každého, kto mu prišiel do cesty

Urážal každého, kto mu prišiel do cesty. Premiér Igor Matovič (47) je známy tým, že reaguje prudko a často vyhľadáva konflikt.

Tentoraz vybuchol priamo na tlačovke po rokovaní vlády. S iným názorom na testovanie v prevádzkach totiž prišiel jeho koaličný partner Richard Sulík (52). Pýtal sa, či bude kopať hroby pre mŕtvych, ktorých svojím správaním vraj bude mať na tričku. Poslankyňu SaS Janu Bittó Cigánikovú (37) si zase podal preto, že obhajuje systém viacerých zdravotných poisťovní a nazval ju lobistkou Penty.

Sulíkovi: Pôjde kopať hroby po nociach? Otvoriť galériu Richard Sulík Zdroj: SITA

Tentoraz premiérovi prekážalo, že Sulík sa na sociálnej sieti vyjadril, že „celé Slovensko strpelo testovanie nie preto, že by mali obsesiu vo vŕtaní sa v nose, ale preto, lebo uverilo sľubu, že bude lepšie.“ „Čo však dostali? Plošné predĺženie núdzového stavu. Gastro, šport, kultúra, fitnescentrá... sú dnes zdevastované a zažívajú historický kolaps. Majú suplovať štát a premeniť svoje prevádzky na testovacie centrá. Tak načo sa to celé robilo? Zistili sme, kde sú ohniská, môžeme pekne rozlíšiť okresy, kde treba tvrdšie opatrenia. Vieme to určiť pomaly na ulicu presne!“ napísal Sulík.

Matovičovi to však nedalo a začal mu nakladať priamo na tlačovke. „Ja by som si chcel tiež v tejto ťažkej dobe, kedy nám dennodenne zomierajú ľudia, dopriať dovolenku a vypisovať facebookové statusy,“ tvrdil s tým, že Sulík nechodí na štáby a potom kritizuje svojich zástupcov, ktorí hlasujú za všetky veci. „Dávam mu domácu úlohu, aby prišiel a tu sa postavil pred všetkých ľudí a ponúkol cestu, ktorá zabezpečí, aby sme k 1. decembru mali denný priemer 500 pozitívne testovaných a zároveň všetky prevádzky otvorené,“ úkoloval Matovič Sulíka s tým, že nech preruší dovolenku a príde pomôcť. Sulík reagoval zmierlivo: „Som pripraveny viesť s premiérom vecnú a korektnú diskusiu, založenú na faktoch a argumentoch. O to však premiér doteraz napriek mojim opakovaným výzvam záujem nejavil. Odmietam ale reagovať na jeho detinské výlevy a osobné urážky.“

Matovič o Sulíkovi:

- Nech sa radí s vedcami, ktorí moju cestu kritizovali. Môže ich mať za sebou 30 aj 50 a nech s nimi predstavia plán, ako dosiahnuť na Slovensku 500 pozitívne testovaných k 1. decembru a mať otvorené všetky prevádzky.

- Ak Richard Sulík do nedele príde, postaví sa s riešením, tak mu od tej chvíle odovzdám celý manažment koronarízy na Slovensku a odvtedy budem vykonávať len to, čo mi Richard Sulík povie.

- Tento spomenutý koaličný partner nechodí na ústredné krízové štáby. Posiela tam svojich zástupcov, ktorí hlasujú za 90-dňový núdzový stav, zahlasovali za komunitné testovanie všetci piati a on potom svojich vlastných straníckych členov kritizuje z dovolenky.

- Veľmi ľahko sa z dovolenky cez facebook riadi pandémia, ale pridať ruku k dielu a prísť naozaj s poctivým riešením a postaviť sa pred ľudí a povedať im, že áno, bude to stáť slzy.

- Alebo chceme ich otvoriť keď máme úplne inú situáciu ako krajiny, ktoré majú všetko zavreté? Áno, to je zodpovedné? Kto bude potom chodiť pochovávať tých ľudí, Sulík osobne bude po nociach kopať tie hroby?