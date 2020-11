Gröhling načrtol, ako by mohol vyzerať návrat do lavíc: Výučba, na akú nie sme zvyknutí

Načrtol, ako by mohol vyzerať návrat do lavíc. Minister školstva Branislav Gröhling (46) po stredajšom zasadnutí vlády informoval, že budúci týždeň by sa už deti mohli vrátiť do škôl.

Výučba by však nevyzerala tak, ako sme boli zvyknutí. V hre je možnosť, aby boli v triedach v skupinkách do šesť vrátane učiteľa. Definitívne rozhodnutie by však malo padnúť až budúci týždeň. Kedy sa skončí dištančná výučba? Túto otázku si kladú mnohí učitelia aj žiaci, ktorí by sa radi vrátili do „normálneho“ režimu.

Premiér Igor Matovič a jeho ministri sa zatvorenými školami zaoberali v stredu ráno na zasadnutí vlády, no nedospeli k žiadnemu definitívnemu rozhodnutiu. Podľa ministra Gröhlinga uvažujú nad tým, že by sa školáci od budúceho týždňa opäť vrátili do škôl, no v triedach by mohli byť len šiesti. Jeden učiteľ a piati žiaci.

Prihliadať by sa mohlo na deti v hmotnej núdzi, deti z vylúčených komunít, ale aj na ďalšie kritériá. Toto rozhodnutie však nie je stopercentné a podľa ministra budú detaily návratu na ministerstve riešiť a bližšie o nich budú informovať po krízovom štábe na budúci týždeň. Minister uviedol, že stále pracuje s verziou, že školáci sa majú vrátiť do lavíc 30. novembra. Avšak vzhľadom na epidemiologickú situáciu nemožno vylúčiť, že zatvorené zostanú v súčasnom režime ešte dlhšie.

Testovanie by bolo náročné

Gröhling sa netají pochybnosťami, ktoré sa spájajú s avizovaným testovaním v školách. Z jeho slov vyplýva, že by to bolo nielen logisticky náročné, ale museli by byť vyriešené aj práva rodičov, ktorí by odmietali dať otestovať svoje deti.

„Bolo by to logisticky veľmi náročné. My sme ešte predtým pracovali s verziou v rámci semafora, ktorý nám fungoval veľmi dobre, a k nemu sme chceli pridať mobilné jednotky v rámci krajov,“ uviedol Gröhling s tým, že ak by bol niekto v škole pozitívny na COVID-19, tak by zatelefonovali na dané miesto a odtiaľ by prišla mobilná jednotka, ktorá by pretestovala napríklad učiteľov, a tým by sa skrátil čas, ktorý bol odporúčaný v rámci domácej izolácie.

Diskusia na túto tému vraj stále prebieha. Celoplošné testovanie bude podľa neho ešte otázkou nasledujúcich dní. Zároveň dúfa, že definitívne rozhodnutie padne budúci týždeň v pondelok, aby sa mohli začať robiť rozhodnutia.